Nee! Hülkenberg verliest P2 plus aangepaste startgrid

Dat is zonde, Nico Hülkenberg verliest P2, zijn fantastische tweede plek. Daarnaast gebeurde er nog een aantal dingen die zorgen voor een andere startopstelling.

De kwalificatie van de GP Canada 2023 was weer eens ouderwets Canadees. Lekker koud en lekker veel regen. Dat zorgt toch altijd voor meer spektakel dan een droog Spanje, om maar even een zijstraat te noemen. Het zorgt tevens voor een leuke uitslag, met enkele verassingen op de startgrid.

Nico Hülkenberg verliest P2

Maar gezien enkele overtredingen, heeft de raceleiding moeten ingrijpen. We beginnen met de meest vervelende en dat is voor Nico Hülkenberg. De Duitser presteerde gisteren het onmogelijke door zijn Haas op P2 neer te zetten. Hij deed dat vlak vóór de rode vlag. Helaas reed hij vervolgens iets te snel.

In de mini-sectoren erna zat hij 1,5 seconde onder de delta en dat mag niet. Er scheen nog verwarring te zijn en er was ook zeker geen opzet in het spel. Normaal gesproken staat er 10 plaatsen gridstraf voor, maar Hülkenberg krijg drie plaatsen straf gezien de omstandigheden. Ook krijgt hij een punt op zijn superlicentie.

Carlos Sainz ook op het matje

Maar er gebeurde meer. Een straf die iedereen wel zag aankomen, was voor het hinderen van Pierre Gasly door Carlos Sainz. De Spanjaard was zich aan het opmaken voor een snelle ronde, maar Gasly was juist bijna klaar met die van hem. Gasly moest uitwijken om een crash te voorkomen, waardoor de ronde van Gasly werd afgepakt. Sainz krijgt 3 plaatsen gridstraf. Relatief mild gezien het enorme snelheidsverschil.

Zelfs Lance Stroll

Dan de Local Hero: Lance Stroll. Die deed gisteren iets soortgelijks. Hij reed namelijk die andere Alpine in de weg, die van Esteban Ocon. Nu had Stroll zijn redenen. Hij reed op de soft-banden (slicks) en wilde niet van de racelijn af voordat hij aan zijn snelle ronde ging beginnen. Daardoor werd Ocon gehinderd. De raceleiding vind echter wel dat Stroll aan de kant had kunnen gaan, de canadees krijg drie plaatsen gridstraf.

En Tsunoda ook

Tenslotte is daar Yuki Tsunoda. Ook hij krijgt straf! En nee, niet voor het hinderen van de Ferrari van Charles Leclerc. Dat moment is wel onder de loep genomen, maar de stewards oordeelden dat er te weinig tijd was voor AlphaTauri en Tsunoda om goed te reageren. Wel krijgt Tsunoda straf voor het hinderen van Nico Hülkenberg.

Aangepaste startgrid voor de GP van Canada 2023:

Dit zorgt voor een flink aangepaste startgrid ten opzichte van de uitslag van de kwalificatie.

1. VERSTAPPEN

2. Alonso

3. Hamilton

4. Russel

5. Hülkenberg

6. Ocon

7. Norris

8. Piastri

9. Albon

10. Leclerc

11. Sainz

12. Pérez

13. Magnussen

14. Bottas

15. Gasly

16. Stroll

17. DE VRIES

18. Sargent

19. Tsunoda

20. Zhou

