R-Reforged herstelt ernstige misser van Aston Martin

De Zwitserse firma R-Reforged maakt het grootste gebrek van de Aston Martin DB4 GT Continuation weer goed.

Aston Martin laat met auto’s als de DBS Superleggera zien dat ze het tekenen van bloedmooie wagens nog altijd niet verleerd zijn. Toch zijn er genoeg mensen die vinden dat er niets boven de klassieke Aston-ontwerpen gaat. Ook die mensen komt het Britse merk tegemoet. Je kunt namelijk tegenwoordig ook aankloppen bij Aston Martin voor een spiksplinternieuwe DB4 of een DB5.

Continuation

De eerste auto die Aston Martin aanpakte in het kader van het Continuation-programma, zoals ze dat zo mooi noemen, was de DB4 GT. De productie was beperkt tot 25 exemplaren. Dat zijn er weinig, maar het aantal DB4 GT’s neemt wel met een derde toe. Origineel waren er namelijk ook niet meer dan 75 exemplaren gebouwd.

Niet straatlegaal

Omdat het nieuwe auto’s zijn en geen originele klassiekers zou je denken dat er meer mee gereden kan worden. Het tegenovergestelde is echter waar. De auto’s zijn namelijk niet eens straatlegaal. De DB4 GT’s mogen dus alleen op het circuit in actie komen.

Snelste straatauto

De originele DB4 GT was weldegelijk straatlegaal. Met een topsnelheid van 245 km/u maakte de Aston destijds gehakt van alle andere straatauto’s. Het was vanaf de introductie in 1959 tot 1963 de snelste productieauto ter wereld.

R-Reforged

Het is dus doodzonde dat de nieuwe DB4 GT niet straatlegaal is, zeker als je bedenkt dat de auto’s een slordige €1,6 miljoen kosten. Gelukkig zijn er altijd specialisten die je een handje kunnen helpen. De Zwitserse Aston Martin-specialist R-Reforged maakt vandaag bekend dat zij de DB4 GT en soortgelijke auto’s netjes straatlegaal kunnen maken.

Ombouw

Er komt nog behoorlijk wat kijken bij de ombouw. In totaal moeten er 60 nieuwe onderdelen geïnstalleerd worden. De DB4 GT krijgt onder meer spiegels, andere koplampen, richtingaanwijzers, een mistlicht aan de achterkant, een nieuwe kabelboom en een katalysator. R-Reforged is er zo’n tien weken zoet mee.

Alles kan overigens desgewenst ook weer teruggedraaid worden. Eigenaren hoeven dus niet ongerust te zijn dat de waarde van hun Aston Martin DB4 opeens gigantisch keldert door de ingrepen van R-Reforged. Het betekent wel dat ze nog eens een extra bedrag moeten betalen, maar als je toch al €1,6 miljoen hebt betaald maakt dat ook niet meer uit.