Rico Verhoeven geeft zijn McLaren een MSO-look

Worden kleurovergangen de nieuwe trend?

Eerder deze week was Rico Verhoeven Max Verstappen nog aan het slopen in Monaco, maar nu is hij weer terug in een herfstachtig Nederland. Daar werd namelijk het doek getrokken van zijn McLaren 720S, die een make-over heeft gekregen.

De Brabantse kickbokser nam in maart zijn nieuwe aanwinst in ontvangst: een McLaren 720S in Azores Orange. Daarbij moet je niet denken aan Koningsdag-oranje, maar meer aan een diepe goudachtige tint. Op zich een lekker lakje, maar Rico Verhoeven was er blijkbaar niet helemaal tevreden mee.

De McLaren van Rico Verhoeven is nu namelijk van een verse wrap voorzien. Absolute Motors heeft de 720S gehuld in een wrap met een kleurovergang van rood naar zwart. Een bijzondere keuze, maar het past wel bij het futuristische, klinische design van de McLaren. Als kers op de taart zijn ook de remklauwen van een rood kleurtje voorzien.

De inspiratie voor de wrap van Rico Verhoeven komt duidelijk bij MSO vandaan, de afdeling van McLaren die verantwoordelijk is voor de personalisatie. Er komen praktisch nooit auto’s met een kleurovergang uit de fabriek rollen, maar MSO heeft het inmiddels al diverse keren gedaan. De 720S Velocity had bijvoorbeeld twee tinten rood die in elkaar overliepen. Ook was er een Nederlandse eigenaar die zijn 720S van een opvallende kleurovergang liet voorzien door MSO.

Het lijkt er nu op dat kleurovergangen een trend gaan worden op supercars. Een Nederlandse klant bestelde dit jaar ook al zijn SVJ Roadster in een dergelijke kleurencombi. En de wrapbedrijven weten er inmiddels dus ook raad mee.