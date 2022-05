Tommykaira: achtergrond en hoogtepunten

Tommykaira is een van de coolste automerken waar je nog nooit van hebt gehoord.

We zijn allemaal bekend met Alpina. Zeg tegen iemand dat dat een tuner is en iedereen zal zeggen: nee, dat is een fabrikant! Nu klopt dat, maar er zijn meerdere ‘tuners’ met een fabrikanten-status. Dat betekent dat de producten dermate ingrijpend worden aangepast dat ze verder kunnen gaan onder een nieuwe naam. Denk aan de auto’s van Ruf, Brabus, Callaway en Tommykaira. Tommykaira? De doorgewinterde Gran Turismo-fanaat zal de naam misschien enigszins bekend voorkomen. Tommykaira is een samenvoeging van de namen van de twee oprichters: Yoshikazu Tomita en Kikuo Kaira.

Yoshikazu Tomita

Tomita is ‘de automan’. In 1968 richt hij zijn autobedrijf op, waarin hij zich specialiseert in het importeren van Europese en Amerikaanse auto’s naar Japan. Zijn bedrijf, gevestigd in Kyoto, groeit snel en in 1973 verandert hij van bedrijfsvorm: het is sindsdien een heuse BV. Naast het importeren van bijzondere Europese exotische en Amerikaanse auto’s, houdt Tomita zich in de jaren ’80 bezig met de autosport. Eerst in lage formule klasses, maar ook als teambaas van het Auto Beaurux-team dat in het JTC (Japanese Touringcar Championship).

Kikuo Kaira

Kikiuo Kaira begint als coureur. Niet heel onverdienstelijk, maar zeker niet top. Hij rijdt zowel op motorfietsen en helpt als mechanicus bij een Formule 2-team van Dome. Aangezien er geen droog brood te verdienen is als middelmatig coureur, zet Kaira zijn zinnen op een carriere als motorsport-ingenieur. Hij helpt mee met diverse Formule 3-auto’s alsmede de Dome langeafstandsracers voor Toyota. Tomita en Kaira ontmoeten elkaar bij de 24 uur van Le Mans in 1980. Ze werken uiterst prettig samen en in 1986 richten ze Tommykaira op.

Tommykaira

Tommykaira gaat zich bezig houden met racen met auto’s en het aanbieden van aangepaste auto’s. Als importeur heeft Tomita al diverse auto’s aangepast naar wensen van klanten. Het bedrijf importeert AMG. De Japanners hebben een fascinatie voor de tuning van fabriekskwaliteit voor de Duitse merken. Na 1984 stoppen ze met AMG’s en stappen ze over op producten van Hartge. Ze verkopen niet alleen hartge-producten, ze racen er ook mee. Tegelijkertijd helpt Tommykaira met de ontwikkeling van snelle Nissans voor Nissan zelf.

Hartge HS30 (R30)

1987

Hun successen in het JTC met Hartge-BMW’s zet nogal kwaad bloed bij Nismo. Nismo wil aanvankelijk niets meer met Tommykaira te maken hebben. Balen, want Tommykaira heeft een extra snelle versie van de Skyline GTS ontwikkeld, de Hartge HS30.

Omdat Nissan not amused is Tomita en Kaira graag samen willen werken met Nissan, zal het bij deze ene Hartge Skyline blijven. Toch blijft het grappig om te zien dat er ooit een Hartge-getunede Skyline is gebouwd.

Tevens wordt hun naam officieel omgedoopt tot Tommykaira. Hun idee: snellere totaalproducten leveren op basis van Skylines. Een eindproduct dat op een veel hoger plan staat dan de straatversie, maar nog wel elke dag bruikbaar is. Vanwege hun strenge eisenpakket duurt de ontwikkeling veel langer.

Tommykaira M19 (W201)

1987

Hun eerste product was de Tommykaira M19. Geen dikke BMW of Nissan, maar opvallend genoeg een Mercedes. Om wat omzet te kunnen maken, wordt de Tommykaira M19 op de markt gebracht. Het is net als een AMG een compleet product. De motor is de M102 tweeliter viercilinder die in dit geval zo’n 155 pk levert. Volgens Tomita is deze sneller dan de 185 pk sterke Cosworth, omdat de Tommykaira M19 veel sneller oppakt bij lagere toeren.

Naast de motor zijn er ook andere bumpers, dikke velgen, een verlaagd onderstel en natuurlijk een sportstuurwiel aanwezig. Er zijn er twaalf van geproduceerd. Daarnaast zijn er nog twee versies gemaakt met een 2.3 motor. Deze hebben donkergrijze wielen en stickers. Het was even graven, maar ook daar is een foto van!

Tommykaira M30E (W124)

1987

De andere Mercedes die ze onderhanden nemen is de E-Klasse. De Tommy Kaira M30E heeft als basis de E-Klasse van de legendarische W124-generatie. Ook hier nemen ze de gehele auto onder handen. In plaats van een 2.0 heeft de M30 een 3.0 zes-in-lijn onder de kap.

Het vermogen bedraagt na de modificaties 225 pk en het koppel 285 Nm. Ook hier een combinatie van een bodkit, striping, mooie velgen en uiteraard een spoiler. Perfect om medicatie zonder recept rond te brengen.

Tommykaira M20 (R31)

1988

Na de Mercedes komen eindelijk de Nissans aan bod. Op basis van de R31 komen er niet één, maar twee snelle versies. Beide hebben een zes-in-lijn en ongeveer hetzelfde vermogen, maar de manier waarop ze dat leveren is compleet anders. De Tommykaira M20 heeft een tweeliter zes-in-lijn met een flinke turbo, goed voor 220 pk en 255 Nm.

Tommykaira M30 (R31)

1988

De Tommykaira M30 is ietsje sterker. De tot drieliter vergrote zescilinder heeft geen turbo, maar heeft deze ook niet nodig. Met 240 pk is er meer dan voldoende vermogen voorhanden. Het koppel is 294 Nm. Hoe het vrijkomt, is echter wel een verschil. De M30 is sneller dan de Skyline GTS-R van Nissan zélf. Bijzonderder is dat de Tommykaira M 30 de eerste ‘officieel erkende gemodificeerde auto’ is.

Tommykaira R (R32)

1992

Speciale vermelding voor de Tommykaira R. Dit zijn de topmodellen van Tommy Kaira, gebaseerd op de Nissan Skyline GT-R. Ook hier is alles onder handen genomen: motor, remmen, onderstel, exterieur, wielen en interieur. Het vermogen ligt op zo’n 350 pk.

Het is echter niet alleen het vermogen, maar ook de combinatie van comfort, rijeigenschappen en betrouwbaarheid. In de meeste gevallen waren getunede auto’s behoorlijk onbestuurbaar en zeker niet betrouwbaar. Tommykaira bewees dat het niet zo hoefde te zijn. De auto’s waren uitermate betrouwbaar én dociel.

Tommykaira Nissans

Nissan en Tommykaira zijn een goed team samen. Er worden er een hoop omgebouwd. Het zijn echter niet alleen de spotieve topmodellen die gebruikt worden, getuige de M20. Maar ook op basis van de March (Micra) en Primera bouwt Tommy Kaira eigen creaties.

De M30Z is de eerste Japanse auto met meer dan 280 pk (340 stuks) en haalt meer dan 290 km/u. Ook is de M30Z de eerste Japanse auto met 17 inch wielen ‘af-fabriek’. Ook op basis van de Nissan Cima (een grote sedan) kun je een opgevoerde versie kopen. Nissan is dermate blij met de samenwerking, dat je de onderdelen bij sommige Nissan-dealers kunt aanschaffen.

Tommykaira Subaru’s

En iedereen maar denken dat de Audi RS2 de eerste snelle stationwagon was. Naast Nissans neemt Tommy Kaira ook Subaru’s onder handen. Ook hier zijn het complete auto’s die een complete metamorfose ondergaan. Meer vermogen, betere wegligging en heftigere looks. Mooi is ook om te zien dat ze de stationwagons onder handen nemen, met name de Legacy Wagons zijn erg cool.

Tommykaira ZZ

1995

Het gaat Tommykaira dermate voor de wind, dat ze een eigen auto gaan ontwikkelen. Als oud-importeur van sportwagens was het Tomita-san opgevallen dat er telkens minder kleine sportwagenmerken waren. Het idee van de Tommy Kaira ZZ zijn de kleine lichtgewicht sportwagens zoals de Porsche 904 Carrera GTS en diverse Lotussen.

De ZZ heeft een tweeliter viercilinder van Nissan (SR20DE). Bijzonder is dat de auto voorzien is van carburateurs! Volgens Tommykaira is het geluid en de respons beter en draagt bij een authentiek sportwagen gevoel.

Het is een commercieel drama. Er worden er dik 200 van gebouwd. Omdat Tommykaira niet voldoende kennis in huis heeft om zelf de auto te produceren, wordt het uitbesteed aan een fabriek in Engeland. Het probleem is dat alle animo uit Japan komt en dat de Japanse overheid de auto ziet als Britse auto.

Tommykaira ZZ-II

2000

Ondanks dat de ZZ geen succes was, laten de heren zich niet uit het veld slaan. Ze geven het laatste geld dat ze hebben uit aan de ontwikkeling van de ZZ-II. Dat is een sportwagen die het antwoord moet zijn op alle vragen. Het idee is dat de auto als straatauto en raceauto dienst kan doen.

Bijzonder is de motor, een 2.7 liter zes-in-lijn. Deze RB26 is een flink opgefokte Skyline-motor met een maximum vermogen van 550 pk. Het gewicht is juist heel erg laag: zo’n 1.000 kg. Het chassis is van aluminium, het koetswerk van aluminium. Naast de motor komt ook de transmissie (van Getrag) en het vierwielaandrijvingssysteem (ATESSA) van de Skyline GT-R.

De auto zal nooit het productiestadium zien. Wel zaten ze bij Tommykaira heel erg dichtbij. De Autobacs Group neemt de rechten over. De auto wordt omgedoopt tot ASL Garaiya (en de ASL RS01-racer) en is vrij succesvol. Wel met een kleinere motor en eenvoudige achterwielaandrijving.

Rowen

Omdat het ZZ-project enorm veel geld kost, maar niets oplevert, gaat Tommykaira langzaam maar zeker achteruit. Er worden nog gave getunede versies verkocht op basis van Nissans, Subaru’s en Toyota’s. De ZZ-I maakt in Engeland zijn debuut als de Leading Edge 190RT. Na drie jaar bestaat dat bedrijf ook al niet meer. In 2008 gaat het definitief mis. Tommy Kaira gaat samenwerken met Rowen.

Of beter gezegd, Rowen mag de enorme bodykits voorzien van een Tommy Kaira-logo. In 2015 eindigde de samenwerking tussen Rowen en Tommy kira. Er zijn plannen geweest voor een doorstart, maar daar hebben we tot op heden nog niets van vernomen. Af en toe duikt er een elektrische variant van de ZZ op. Bleh. Daarmee lijkt Tommy Kaira helaas, net als veel andere gave tuners, ten onder zijn gegaan aan zijn eigen succes.

Tommykaira als GTS verder

Maar niets lijkt minder waar, want ze bestaan nog! Althans, als we heel goed zoeken. Volgens de clubs, fansites en dergelijke is het allemaal afgelopen rond 2008 toen Rowen de boel kwam verstieren. Maar er is een groep liefhebbers opgestaan en onder de naam GTS verder gegaan. GTS: Genuine Tommykaira Studio.

Tommykaira verkocht in de jaren ’90 per serie zo’n 50-100 auto’s. Echter, de opgevoerde Skylines en 300ZX waren aanzienlijk populairder. Sommige series waren goed voor 500 exemplaren. Ze hebben dus duizenden auto’s als je bedenkt dat er heel erg veel series waren (die laten we nog wel een keer de revue passeren).

Tommykaira mag dan niet bekend zijn bij het Nederlandse publiek (slechts 5 mensen en een paardenkop lezen dit), maar het was wel een cool merk in een tijd dat dikke auto’s dikker maken nog kon en leuk was. Gelukkig hebben we de foto’s nog!

En check de video:

Meer lezen? Check dan hier de complete historie van Hitoyuki Hasegawa van HKS!