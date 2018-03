“Robert Kubica saboteert de boel bij Williams”

Harde uitspraken, van een totaalmalloot.

Jacques Villeneuve is weer eens uit de bocht gevlogen. Doet ‘ie wel vaker, ook toen hij zelf nog actief was in de F1 (video). Destijds waren zijn uitspattingen echter louter vermaak, nu zit er vaak een zwart randje aan. Niet zelden doet de wereldkampioen van 1997 namelijk uitspraken die een ander in een negatief daglicht stellen. Soms zijn die nog verdedigbaar onder het mom ‘vrijheid van meningsuiting’. Een beetje kritiek op zijn tijd moet immers kunnen. Maar je kan je afvragen of Jacques met zijn laatste uitlatingen niet té ver is gegaan.

In gesprek met Sky Italia oppert de Canadees namelijk dat Robert Kubica weleens een dubieuze rol zou kunnen spelen in zijn functie als derde rijder bij Williams. Kubica wordt door velen gezien als de aangewezen persoon om de ontwikkeling van de FW41 de juiste richting te geven. Immers heeft het vaste rijdersduo bestaande uit Stroll en Sirotkin een stuk minder ervaring met F1 auto’s dan de Pool. Kubica was echter ook in de running voor een racezitje en Villeneuve denkt dat hij die ambitie nog niet heeft opgegeven. Zelfs niet als het betekent dat hij zijn collegae een oor aan moet naaien. Jacques oppert tegenover Sky Italia:

Je kon zien dat de auto in Barcelona heel moeilijk te besturen was. Alleen Kubica kon er enigszins mee uit de voeten. Wie zegt me dat hij er niet bewust een heel moeilijke auto van maakt, zodat de andere twee er niks mee kunnen? Dat zou ik goed kunnen begrijpen. Sterker nog, ik zou het zelf ook zo aanpakken!

Een forse aantijging dus, zonder de nodige onderbouwing. Het is overigens niet de eerste keer dat Villeuve zich negatief uitlaat over de man die hem ooit opvolgde bij BMW Sauber. Eerder gaf hij ook al aan dat hij Kubica niet in staat acht om een terugkeer te maken als vaste rijder in de F1. Misschien zit er na al die jaren nog wat oud zeer? Of denk jij dat we naïef zijn als we de Pool hoger inschatten dan Jacques doet?