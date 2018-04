Koop deze Mercedes 190E met Niki Lauda-historie

Der meister himself lijkt onder de indruk.

Een Mercedes 190E 2.3 16v is niet per sé noemenswaardig, het mag dan een gave jaren ’80 sedan zijn: er zijn nog redelijk wat exemplaren van de sportsedan die regelmatig verkocht worden voor niet belachelijk veel geld. Deze specifieke 190E is echter uniek. De oplettende kijker had het al gezien aan het opschrift op de zijkant of de man die voor de Benz poseert: Niki Lauda. En ja: de wagen is echt bereden door de ex-F1-coureur. Niet om te racen, de auto is gewoon straatlegaal. Het plaatje dat bij de advertentie staat laat de 190 op een circuit zien, geflankeerd door een identieke 190E waar geen Lauda, maar Senna op staat. Dit riekt naar een verhaal.

Op Carthrottle staat het verhaal achter de 190E van Ayrton Senna, die gelijk het verhaal achter de Benz van Lauda beschrijft. In 1984 werd het GP-Circuit van de Nürburgring geopend. Als openingsstunt presenteerde Mercedes-Benz een race met hun toen kakelversie 190E 2.3 16v om de baan “in te rijden”. Op elke auto stond de naam van de coureur die de Benz over de baan mocht knallen.

Op bovenstaand filmpje zie je hoe de race gewonnen werd door een toen onbewezen Braziliaanse jongeman genaamd Ayrton Senna. Geen wonder dus dat het verhaal achter de 190E waar Senna op staat, een bijzondere is. Als tweede eindigde Niki Lauda, in zijn identieke 190E met Lauda erop geschreven.

De meeste deelnemende 190’s zijn museumvoer. Behalve dus die van Lauda, die staat nu te koop. Een unieke kans om een mooi stukje F1-historie te bezitten, zonder 7 ton stuk te slaan op een daadwerkelijke F1 auto. Dat gezegd hebbende, veel info over de Lauda-Benz is er niet. De prijs is op aanvraag, er zijn maar vier foto’s die de auto in huidige staat afbeelden en de dealer meldt, vrij wanhopig klinkend, “contact us ASAP“. De Duitse dealer heeft hem niet op hun eigen site staan (vreemd), kopen doe je via Autoclassics.