Raad van State is het niet eens met verhogen verkeersboetes

De verkeersboetes omhoog gooien om de begroting rond te krijgen? Dat is geen goede reden, aldus de Raad van State.

Ouderwets 130 km/u rijden op de snelweg kan tegenwoordig een dure hobby zijn. Ons aller @willeme is daarom van ellende maar 100 km/u gaan rijden. En dat is nog voordat de boetes in 2024 weer duurder worden.

In april van dit jaar moesten we al de slechte tijding brengen dat de verkeersboetes wederom duurder worden. De hoogte van álle verkeersboetes stijgt volgend jaar met 10%. Als je met 130 gesnapt wordt op de snelweg mag je straks €368 aftikken. En het is niet alsof je daarmee een grote misdaad begaat, want de maximumsnelheid is alleen verlaagd vanwege de stikstof.

Logischerwijs wordt zo’n verhoging van de verkeersboetes niet door iedereen met gejuich ontvangen. Maar het zijn niet alleen boze burgers die hier wat van vinden. De Raad van State is ook kritisch over de plannen.

In hun advies, wat vandaag verschenen is, vraagt de Raad van State zich hardop af of de boetes wel evenredig zijn. De boetes zijn namelijk niet verhoogd om de verkeersveiligheid te vergroten, maar om een gat in de begroting te dichten. Dat geldt althans voor een deel van de verhoging (4,3%).

De Raad van State vindt dit “geen goede reden” om de boetes omhoog te gooien. Een boete moet namelijk in verhouding staan tot de ernst van de overtreding. En dat is niet het geval als je puur de boetes omhoog gooit om de staatskas te spekken.

De Raad van State slaat de spijker op de kop, maar helaas adviseren ze niet om de verhoging van de verkeersboeten meteen te schrappen. Hun advies luidt: doe eerst onderzoek naar het effect van de verhoging. Als daaruit blijkt dat de verhoging niet noodzakelijk is, moet er vanaf gezien worden. Dat is in ieder geval het advies. Wat het kabinet hiermee doet is nog even afwachten.

Foto: Politie-A6, gespot door @julian06