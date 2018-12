Rabobank mag leaseauto’s niet afpakken

Het is de schuld van de Rabobank.

Stel, je hebt zo’n kekke leasebak van de zaak, wil je baas deze abrupt terugnemen op basis van een nieuw leasebeleid. De Rabobank had zo’n idee in petto, maar de rechter heeft daar nu een stokje voor gestoken.

De bank heeft sinds 2016 een nieuw leasebeleid. Medewerkers van de Rabobank hebben alleen nog recht op een leaseauto als ze jaarlijks minimaal 20.000 kilometer rijden, of een hogere functie bekleden binnen de organisatie van de bank. Hiermee ontstond een probleem, want diverse medewerkers vielen onder het oude beleid en moesten door deze regels de auto inleveren.

Daarom stapten de Rabobank-medewerkers naar de rechter. Het ging hier om drie lokale vestigingen van de bank die zich niet konden vinden in het nieuwe beleid. De rechter heeft ze in het gelijk gesteld, waardoor de Rabobank niet zomaar de leaseauto’s van de medewerkers kan afpakken.

Reden voor het nieuwe leasebeleid had te maken met kostenbesparingen. De bank wil 740 miljoen euro per jaar besparen, een strenger leasebeleid scheelt de bank zo’n 17 miljoen euro per jaar. Voorheen konden lokale vestigingen van de bank eigen voorwaarden opstellen voor het gebruik van een leaseauto. Tegenwoordig heeft het hoofdkantoor de grootste vinger in de pap.

Het versoberen van het zakelijke wagenpark is bij tal van bedrijven aan de orde. Een auto van de zaak komt steeds minder vaak voor, of er zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Wanneer een bedrijf kijkt naar een bezuinigingspakket, dan is het bijstellen van het leasebeleid vaak onderdeel van zo’n pakket. (via FD)