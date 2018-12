Leef groen met een Rally Green BMW M5 Competition

Groen is het helemaal deze dagen.

Een groene auto. Het kan weer. De kleur is altijd oké geweest, maar groen lijkt langzamerhand weer terug te komen als een populaire kleur. Het helpt zeker dat autofabrikanten de tint gebruiken als lanceerkleur, zoals bijvoorbeeld Audi deed bij de RS5, Porsche met de 991.2 GT3 RS en Lamborghini met de Aventador SVJ.

Het moge duidelijk zijn. Groen is hip & happening en wat dat betreft is deze BMW M5 Competition hartstikke bij de tijd. De 5 Serie kreeg de kleur Rally Green aangemeten. Het doet sterk denken aan Java Green, een andere bekende BMW-kleur. De tint is het werk van BMW Individual en de auto staat bij de dealer in Abu Dhabi. Het autobedrijf heeft overigens wel vaker opvallende wagens staan. Wat denken van een gele F90 M5?

Het groen is gecombineerd met mat zwarte accenten, zoals op de spiegels, grille en badges. In het interieur is gekozen voor crème stoelen met carbon details in onder meer de deurlijsten.

Onder de kap is de meest gepeperde variant van de 4.4 biturbo V8 te vinden. In het geval van de M5 Competition betekent dit 625 pk en 750 Nm koppel, verdeeld over alle vier de wielen. De snelste 5 Serie van vandaag de dag sprint in slechts 3,3 seconden naar de honderd. 0-200 km/u doet ‘ie in 10,8 seconden.

Fotocredit: BMW Abu Dhabi Motors via Facebook