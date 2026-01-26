Race-Twingo van €1.000 verbannen van 24 Uur van Nürburgring om drogredenen

Om bizarre redenen mag de zelfgebouwde Renault Twingo-raceauto niet meedoen.

Het had zo mooi kunnen zijn. Eindelijk zou de Dacia Logan van Ollis Garage Racing tijdens de 24 Uur van de Nürburgring concurrentie krijgen van een 1.000 euro kostende Renault Twingo. Helaas krijgt de auto, die door de broers Filip en Felix Rauh zelf werd omgebouwd naar racespec, toch geen toestemming om mee te doen aan het racespektakel. Vreemd, want eerder was er al toestemming afgegeven.

Voordat we verder gaan, is het handig om je wat meer te vertellen over de Twingo in kwestie. In 2025 begonnen de broers aan het project en wisten ze wat partners te strikken. Ze gaven de Twingo een getunede F4R-viercilinder met 200 pk, de handbak en de wielen van een Renaultsport Clio 172.

Hierna maakte de kleine Franse auto zijn opwachting tijdens een testsessie op de Nordschleife onder de vlag van ‘RauhRacing’. De broers deden mee aan verschillende races en wonnen zelfs. Ondertussen is het project zover dat de Twingo voldoet nu aan de SP3-categorie van de 24 Uur van Nürburgring, dezelfde klasse als de Dacia Logan van de afgelopen jaren in meedeed.

Online gingen de broers en hun Twingo ook lekker. Er werden 70.000 volgers op Instagram verzameld die werden getrakteerd op geinige content, er kwam zelfs merchandise en er is een team samengesteld voor de 24-uursrace in de Eifel.

Geen 24 Uur van de Nürburgring

De volgende stap in het succesverhaal, de 24-uursrace uitrijden, lijkt op z’n minst een uitdaging te worden. Niet omdat het karretje niet mee kan komen, maar omdat hij niet mag komen. RauhRacing schrijft: ”de organisator heeft ons rechtstreeks laten weten dat auto’s zoals de onze niet langer gewenst zijn tijdens de 24 uur van de Nürburgring”. Daar begint de ellende.

Wat dit opmerkelijk maakt: de broers vroegen voorafgaand aan de bouw bij de raceorganisatie of racen met een opgevoerde Twingo wel zou mogen. De reactie: ”geen bezwaar”. Daarom staken de liefhebbers veel tijd, geld en energie in het project. De bekroning komt dus niet.

En het wordt nog gekker: ”Op 4 september ontvingen we een e-mail van de organisator waarin stond dat “niemand” van ons team ooit contact met hen had opgenomen, ondanks een schriftelijke verklaring van “geen bezwaar” uit 2024 en een gedocumenteerde technische uitwisseling met diezelfde vertegenwoordiger in februari 2025.”

Hierna zou de inschrijving afhangen van “onvoorspelbare factoren” en aanvullende, niet-transparante overwegingen van de organisator. In september 2025 kwam er nog een schep bovenop: een inschrijving was niet gegarandeerd, ook als de Twingo zou voldoen aan alle schriftelijke reglementen.

Waarom?

In dezelfde e-mail beschrijven de mensen achter de bekende race dat de Twingo als ”een potentieel veiligheidsrisico” geldt. Tevens kunnen de broers er beter vanuit gaan dat deelname aan de 24-uursrace niet doorgaat en vragen ze de racers te stoppen met publieke verklaringen die suggereren dat ze op de Nordschleife zullen racen.

Naast de racende Twingo zullen ook andere amateurs geen kans krijgen om in een oud barrel mee te doen aan de race. De organisator wil geen nieuwe sub-GT4-auto’s meer op de grid zien. Vreemd genoeg mogen bestaande teams met vergelijkbare auto’s (zoals dus de Logan van Ollis Garage Racing) wel gewoon meedoen. Het argument van het ”potentiële veiligheidsrisico” kan dus wel in de prullenbak.

Conclusie: geen Twingo op de Ring

De broers leggen zich voorlopig neer bij de beslissing: ”Het investeren van zoveel geld, tijd en energie in een resultaat dat niet langer duidelijk gekoppeld is aan voorbereiding of naleving van regelgeving, is een risico dat we niet kunnen verantwoorden. Om deze reden zal RauhRacing, ondanks dat onze auto volledig voldoet aan de huidige reglementen en raceklaar is, niet deelnemen aan de komende 24 uur van de Nürburgring met de Twingo.”

Echter, blijven de Rauh-broers strijdbaar. Ze hebben nu toch al een team en een auto, dus blijven ze racen in andere raceklasses. ”Als de organisator van de 24 uur van de Nürburgring in de toekomst terugkeert naar een voorspelbaar en transparant kader, zijn we bereid om weer aan tafel te gaan zitten”, schrijven ze in het statement. De droom blijft dus bestaan.