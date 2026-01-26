Nissan gebruikt Nederlandse techniek die al lang dood en begraven is

Een bekende Nederlandse naam is terug in de scene.

Velen probeerden het, maar het is nog niemand gelukt om de zonneauto aan de man te krijgen. De Humble One, de Sion van Sono Motors en natuurlijk de Helmondse Lightyear zijn voorbeelden van proefkonijnen die het niet haalden. Aptera kloot nog wat aan, maar ook van de driewieler met zonnepanelen is nog geen productieauto te bekennen.

Het is daarom logisch dat je de zonneauto als niets meer dan een leuk experiment ziet. Toch waagt Nissan nog een poging. Op de Dag van de Schone Energie deelt Nissan informatie over de speciale Solar‑Powered Ariya Concep die je op de foto’s bij dit artikel ziet.

Deze unieke conceptversie van de grote SUV is voorzien van 3,8 vierkante meter aan fotovoltaïsche (PV-cel) panelen, zonnepanelen in de volksmond. De zonnecellen zitten verwerkt in de motorkap, het dak en de achterklep. Wanneer de zon op deze delen staat, zetten de panelen van polymeer en glas het licht om in gelijkstroom voor de aandrijving. Daarmee kun je gratis kilometers rijbereik tanken uit zonlicht.

Nissan is niet helemaal zelf in de weer geweest met zonnecellen. Het automerk kwam uit bij onze eerder genoemde Brabantse vrienden, Lightyear. Nissan en Lighyear zijn een samenwerking aangegaan om de zelfopladende EV te bouwen. Voor deze eerste uiting van het partnerschap leverde Lightyear de paneeltechnologie. Het logo van het Nederlandse bedrijf vind je ook terug op de auto.

‘Gratis kilometers’ vallen tegen

Het klinkt als een letterlijk geschenk uit de hemel. Helaas blijkt de realiteit, net als bij de eerdergenoemde zonneauto’s, wat minder rooskleurig dan je hoopt. In ideale omstandigheden kun je maximaal 23 kilometer per dag aan zonnestroom opladen. Hoe ideaal moeten die omstandigheden precies zijn? Zelfs in het mega-zonnige Dubai kom je er niet aan. Op een normale dag in deze woestijnstad kun je maximaal 21,2 kilometer uit de zon laden.

Relevanter voor ons is de opbrengst bij weeromstandigheden die meer op ons klimaat lijken. Bij de beste omstandigheden in Londen kun je 10,2 kilometer per dag laden en in Barcelona 17,6 kilometer. Alle beetjes helpen, maar dit is wel heel gortig, niet waar?

Het verbruik van de EV helpt ook niet echt mee. Al rijdend kun je volgens Nissan na twee uur en 80 kilometer rekenen op zo’n 0,5 kilowattuur aan gratis geladen stroom. Dat is in de Ariya genoeg voor 3 kilometer.

Nissan ziet er uiteraard wel de voordelen van in. De Japanners denken dat je 35 tot 65 procent minder laadstops hoeft te maken als je zonnepanelen op je EV hebt liggen. Over een jaar tijd waarin je 6.000 kilometer aflegt, moet het aantal laadstops dalen van 23 naar 8. Dat lijkt me wel heel ambitieus. Het is immers afhankelijk van waar je woont, hoeveel je rijdt, hoe je rijdt, op wat voor wegen je rijdt en ga zo maar door.

Nissan en de toekomst

Uiteraard wil ook Nissan zich van zijn groenste kant laten zien. Het Ariya-concept moet bijvoorbeeld ”de volgende fase van elektrische mobiliteit” inleiden. Het doel van Nissan is om in 2050 alleen nog maar auto’s te bouwen die hun hele leven volledig CO2-neutraliteit zijn.

Let wel: dit is hetzelfde Nissan als het Nissan dat eind 2024 nog dreigde failliet te gaan, miljardenverliezen draaide en smeekte om hulp van buitenaf. Als het zo onwijs slecht met je gaat, waarom steek je dan het beetje geld dat je nog hebt in een conceptauto met een techniek die duidelijk nog niet ver genoeg is om geld op te leveren? Stop dat geld dan in bewezen producten, zoals de Nismo-lijn.