Dit snelheidsrecord op ijs is ronduit bizar

De gebruikte auto, de modificaties aan die auto, de ondergrond, het is allemaal anders dan anders.

Er zijn van die records die er toe doen. De snelste auto bijvoorbeeld, of de snelste straatauto, of de snelste straatauto die een rondje om de Nürburgring doet. Sommigen doen er echter niet zo veel aan om records te verbreken, maar om nieuwe records te bedenken. Zo ook een stel Zweden, die geen potten breken qua topsnelheid (relatief dan) en toch een dik record op hun naam mogen schrijven.

346,82 km/u. Dat is nét ietsje sneller dan een Ferrari F8 Tributo. De wereld is niet gek van pk-monsters die op een recht stuk nog sneller zijn. Toch zetten de Zweden tijdens de Swedish Speed Week in Årsunda een record neer: die snelheid werd gereden op ijs. Aan de ene kant lekker makkelijk, je kunt immers nergens tegenaan knallen. Aan de andere kant is ijs een zeer verraderlijke ondergrond. Glad, dus je wielen kunnen lastig grip grijpen, koud, dus je motor presteert relatief iets slechter. En dan toch 346 km/u klokken. Dan is het ineens een knappe prestatie.

De weapon of choice voor dit unieke record? Een BMW M3. Een oudje zelfs, van de E30-generatie. Volgens autoliefhebbers de beste M3 ooit gebouwd. Uit de S14-motor kwam 200 pk, heel netjes voor een sportcoupe uit zijn tijd, maar niet genoeg om heden ten dage 345 km/u te rijden op ijs. Daarom werd de S14 eruit gesloopt en kwam er een 2JZ-motor in. Dat is de unit uit de Supra A80. Ook standaard niet krachtig genoeg, maar die motor heeft enorm veel reserve. Het is niet voor het eerst dat de 2JZ in een Bimmer gelepeld wordt en daarna enorm veel pk krijgt, maar zo extreem als de Zweedse ijsrecord-versie zie je ze niet vaak. Het blok levert in de record-M3 zo’n 1.300 pk(!). Verder is het hele interieur eruit gestript, waardoor de auto geen zwaargewicht wordt. Bochten aanvallen zal niet de favoriete hobby zijn van deze E30, maar records zetten op gladde ondergronden kan de auto uitstekend.

Het record staat op naam van Buldre Racing Team. Dat is echter niks nieuws, want het vorige ijsrecord stond ook op naam van dit Zweedse bedrijf. Toen werd er zo’n 325 km/u geklokt door een stevig aangepakte Audi S4 Avant. Die had ‘slechts’ 1.015 pk.