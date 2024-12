”Elektrische Alpine A110 is lichter dan vergelijkbare benzineauto’s”

Ook in het EV-tijdperk is de A110 een lichtgewicht.

De A290 mag dan wel de eerste productie- EV zijn van Alpine, maar twee jaar eerder zagen we ook al een elektrische A110. Het was dan wel een conceptauto, maar met deze A110 E-ternité liet Alpine wel zien wat er in het vat zit. Renault-baas Luca de Meo voegt nog wat sappige informatie toe aan de toekomstige e-A110.

Voor de accu’s van de conceptversie leende Alpine het batterijpakket van de Megane E-Tech. Dat kan bij het productiemodel ook gebeuren. De Meo sluit namelijk uit dat Alpine een speciaal platform gaat bouwen voor de A110. Hij noemt een op maat gemaakte basis ”een compleet domme beslissing” en ”niet rationeel”. Het zou voornamelijk veel te veel geld kosten.

Net zo licht als een benzinesportauto

Ondanks dat er geen speciaal platform komt voor de A110 zal Alpine vasthouden aan drie belangrijke pijlers: een laag gewicht, lekker stuurgedrag en een vriendelijk prijsje. Voor de massa doet De Meo een gewaagde uitspraak. ”De volgende A110 zal lichter zijn dan welke vergelijkbare auto met een verbrandingsmotor dan ook, zonder een compromis in de prestaties”, zegt de Renault-baas tegen Autocar.

Als we dan even kijken naar het elektrische A110-concept dan zien we dat dat model 1.378 kilo weegt. De meest vergelijkbare benzineauto van de elektrische A110 is toch wel de benzine-A110, nietwaar? Die weegt slechts 1.102 kilo. De Porsche 718 Cayman weegt 1.440 kilo, dus daar duikt het elektrische concept van de Alpine A110 wel onder.

Voor het zover is, blijft Alpine de huidige A110 bouwen en verkopen tot en met 2026. Op dat moment komt de EV-versie. Van de buitenkant zou je dan niet gemakkelijk moeten zien dat het de elektrische Alpine is. De Meo zegt hierover dat de EV ‘eruit moet zien” als een A110. ”Porsche bouwt ook geen vierkante 911”, grapt De Meo. De ‘A110 voor vijf personen’ moet er behoorlijk anders uit komen te zien.