Nieuwe Renault Kangoo toch niet zo stoer - Autoblog.nl

De verwachtingen waren hooggespannen, helaas is de nieuwe Renault Kangoo toch geen stoere bedrijfswagen geworden.

Met de nieuwe Caddy heeft Volkswagen een lekkere compacte bestelauto neergezet. Moet je ‘m wel in de juiste specificatie bestellen, anders is het alsnog een saai ding. Even leek het erop dat Renault dezelfde weg ging bewandelen met de Kangoo.

Begin dit jaar kwam er een concept van de nieuwe Kangoo naar buiten. Er waren invloeden van de Talisman en Megane te zien en al met al zag het er erg strak uit. Een kleine opfrisser om te laten zien hoe Renault de nieuwe Kangoo voor zich zag, begin dit jaar:

Nou, denk je dan. Kom maar op! Helaas is de praktisch wat minder overdonderend. De Franse autofabrikant heeft vanmorgen het doek getrokken van de nieuwe Kangoo. Het model is zeker anders in vergelijking met zijn voorganger, maar vele invloeden van het concept zijn verloren gegaan. Het familieneusje is gebleven, dat is positief. De grille is echter niet heel spannend. Als klap op de vuurpijl is de fotograaf van Renault ook nog eens vergeten de achterkant te laten zien.

Nieuw aan boord van de Renault Kangoo zijn een aantal veiligheidssystemen en je hebt een grotere zijopening van 1.416 mm. Dat is een dubbel zo grote opening in vergelijking met de vorige Kangoo. De laadcapaciteit van de compacte bedrijfswagen varieert van 3,3 tot 3,9 m3 in de standaardlengte en 4,2 tot 4,9 m3 in de verlengde versie.

Renault Kangoo motoren

De nieuwe Renault Kangoo komt met benzine en dieselmotoren op de markt, maar ook met een elektrische aandrijflijn. Daarnaast is er een personenauto variant. In sommige markten is zo’n praktische MPV nog altijd populair. In Nederland is dat niet zo en daarom heeft Renault dan ook besloten de personenauto variant niet in ons land uit te brengen. Naast de Kangoo heb je ook nog de Express. Deze is gericht op ondernemers die de bestelauto ook privé gebruiken dankzij de vijf zitplaatsen.

In 2021 op de markt

In de lente van 2021 komt de nieuwe Renault Kangoo op de markt. In aanloop naar de marktintroductie zal er meer duidelijk worden gemaakt over de aandrijflijnen, prijzen en beschikbaarheid.