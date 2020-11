Audi SQ5 TDI met 700 Nm is vernieuwd - Autoblog.nl

De lekker dikke Audi SQ5 TDI heeft een opfrisbeurt gekregen. Dit is er allemaal anders.

Een snelle SUV klinkt misschien het lekkerst met een benzinemotor, maar een dieselblok draagt enorm bij aan het comfort dankzij dat heerlijke koppel. Helaas zijn diesels in Nederland een nogal geplaagde motorisering. De Duitse autofabrikanten hebben diesel in elk geval nog geen vaarwel gezegd, met onder andere deze nieuwe Audi SQ5 TDI.

De facelift mag er weer tegenaan met een nog krachtigere 3.0 TDI. Audi zegt dat het dieselblok zijn vermogen nog eerder afgeeft dan de versie voor de facelift. De motor is goed voor 341 pk en 700 Nm koppel. Dankzij het 48-volt mild-hybridesysteem krijg je nog een extra duwtje in de rug van 8 kW. De Audi SQ5 TDI sprint in 5,1 seconden naar 100 km/u met een afgestelde top van 250 km/u.

Het quattro-systeem stuurt tot 70 procent van het vermogen naar de voorwielen. Maximaal 85 procent kan naar de achterkant worden gestuurd. Standaard rolt deze SQ5 TDI op 20-inch wielen. Tegen meerprijs is 21-inch mogelijk. Een aardige nieuwigheid zijn de OLED-achterlichten. Klanten kunnen kiezen uit drie verschillende designs hoe de lampen van achteren worden weergegeven tijdens de coming home- en leaving home-functies.

Audi SQ5 TDI interieur

Omdat het hier om een facelift gaat heeft het interieur geen make-over gekregen. Dat betekent nog steeds een tablet achtig scherm in het midden. Het voelt wat ouderwets aan in vergelijking met de nieuwere modellen van Audi. Een nieuwe generatie Q5 zal dat ongetwijfeld oplossen, maar dat duurt nog wel even.

Beschikbaarheid

Audi brengt de vernieuwde SQ5 TDI in het eerste kwartaal van 2021 op de markt. Prijzen zijn nog niet bekend, die volgen pas in een later stadium. Over een maand worden de orderboeken geopend.