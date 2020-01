Je kunt dit jaar ook dames zien racen tijdens F1-weekenden

Veel saaier dan de Formule 1 kan het niet zijn, toch?





De vrouwenemancipatie in de racerij is in volle gang. Goed, alle raceklasses worden nog steeds gedomineerd door mannen en dat wel zo blijven ook, tenzij er een quotum wordt ingesteld. Toch hebben ambitieuze vrouwen tegenwoordig de kans om zich te bewijzen in hun eigen raceklasse: de W Series. Vorig jaar beleefde deze klasse zijn eerste seizoen.

De W Series gaat dit jaar aan zijn tweede seizoen beginnen, en ze gaat het wat groter aanpakken. Vandaag is de kalender bekend gemaakt. In plaats van zes races, gaan er nu acht races gereden worden. De zes races vielen vorig jaar samen met de DTM-weekenden. Nu zijn er echter ook twee races toegevoegd in de F1-weekenden. Als de woorden “diversiteit en inclusiviteit” vallen, zijn organisaties natuurlijk maar wat graag bereid hun medewerking te verlenen. Het gaat om precies te zijn om de races in de Verenigde Staten en Mexico. De dames zullen het tegen elkaar opnemen op de kwalificatiedag van de Formule 1.

De complete kalender ziet er als volgt uit:

30 mei: Sint-Petersburg, Rusland

13 juni: Anderstrop, Zweden

27 juni: Monza, Italiƫ

11 juli: Norisriong, Duitsland

23 augustus: Brands Hatch, Groot-Brittanniƫ

5 september: Assen, Nederland

24 oktober: Austin, Verenigde Staten

31 oktober, Mexico-Stad, Mexico

Zoals te zien doet de W Series, net als vorig jaar, ook ons eigen landje aan. Er is voor de vaderlandslievende Nederlanders ook weer wat te juichen, aangezien Beitkse Visser dit jaar opnieuw van de partij zal zijn. Vorig jaar moest ze het onderspit delven tegen de Britse racechick Jamie Chadwick.

