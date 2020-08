Racing Point baas Stroll is boos op grote F1-teams

De baas achter het F1-team Racing Point, Lawrence Stroll, is niet blij met de attitude van grote(re) F1-teams in de zaak ‘illegale auto’.

Rep en roer: Renault was van mening dat Racing Point aan het racen was met een illegale auto. Het verhaal in het kort: de brake ducts van de Racing Point-auto zouden verworven zijn van Mercedes. Mag niet, Renault boos, klacht indienen.

Gelijk gekregen

Bij veel van dit soort protesten krijg je een beetje een ‘gast, boeiuh’-gevoel. Zo van: ga bijvoorbeeld eens snellere auto’s bouwen in plaats van je concurrenten onderuit te trappen. Maar Renault kreeg gelijk. De brake ducts werden afgekeurd en voor elke race dat ze toegepast waren volgen er sancties. Daar gaat je geld.

Doe niet zo vervelend

We vragen ons af of het de baas van Racing Point, Lawrence Stroll, om het geld gaat. In een statement wat hij uitbrengt gaat het namelijk om iets anders waar hij zich aan stoort. Stroll (vader van, ja) heeft vaak zijn mond op slot, maar hij moest even wat kwijt. Er wordt niet uitgebreid gezegd dat Stroll fout zat en zich daarvoor verantwoordt en/of zijn excuses aanbiedt, maar wat de grote baas vooral dwarszit is de Goedemondtse attitude de merde van Renault, McLaren, Ferrari en Williams.

Geen valsspeler

Stroll is namelijk ontzet door het feit dat hij en Racing Point worden weggezet als valsspeler. Dat hij willens en wetens geheime dinertjes met Toto Wolff heeft gehad en werd uitbetaald in brake ducts. Integendeel: Lawrence Stroll is verbaasd dat de FIA deze beslissing heeft genomen. In vijf punten legt hij uit in zijn statement waarom die verbazing is. Geen valsspeler dus, maar zo werd hij wel neergezet door de eerdergenoemde teams. “Ze halen onze naam door het slijk en daar leg ik me niet bij neer”. Stroll wil alles op alles zetten om te bewijzen dat Racing Point niet bewust de regels wilde breken. Om de eer van zijn al lang bestaande en mooie integere team te behouden, zeg maar.

Een ontzette Stroll, neerbuigende rivalen: ook een kort ‘coronaseizoen’ is een groot genoeg podium voor Goede F1, Slechte F1.