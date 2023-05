Cayenne voor leger Oekraïne is omgebouwd

Deze Cayenne voor het leger van Oekraïne is niet helemaal standaard meer.

De Porsche Cayenne van de eerste generatie is een auto die nieuw relatief goed verkocht en nu lekker betaalbaar begint te worden. Een grote, zware en dorstige auto strookt niet altijd met de behoeften (en het budget) van de occasion-koper.

Maar in dit geval zijn Cayennes bijzonder geschikt. Het gaat namelijk om een exemplaar voor het Oekraïense leger. De auto is voor de de commandant van de 24ste gemechaniseerde brigade. De commandant kan vanuit deze Porsche de troepen aansturen.

Modificaties

De auto is voorzien van allerlei modificaties. In eerste instantie valt de kleur op: matgroen. Dat is niet alleen heel erg hip in sommige contreien, maar ook lekker praktisch voor een legervoertuig. De auto is voorzien van een infraroodcamera, zodat je zonder verlichting aan kunt rijden. Heel erg handig als je wel wilt kunnen zien, maar niet gezien wil worden.

Aan de achterkant van de stoelen van de Porsche zijn holsters aangebracht om wapens te kunnen vastzetten. Verder is de auto voorzien van Starlink, zodat men altijd verbonden is met het internet.

Motor Cayenne voor leger Oekraïne

Het exemplaar is een Cayenne V6 van de 957-generatie. Deze heeft een 3.6 liter zescilinder onder de kap die goed is voor 290 pk en 385 Nm. Daarmee kan de commandant in kwestie 227 km/u halen en in 8,5 seconden naar de 100 km/u sprinten. Dat maakt het meteen een van de snelste voertuigen van het Oekraïense leger.

De auto is door Nederlander Joshua Jannink geëxporteerd. Samen met zijn compagnon runt hij Give Care (een vrijwilligersorganisatie) aan, waarmee ze spullen naar Oekraïne brengen. Auto’s zijn enorm in trek. Vanwege de oorlog gaan de auto’s snel stuk en ze zijn voor het leger essentieel om te kunnen bewegen.

Via: NOS

Image- en videocredit: Car4ukraine.com