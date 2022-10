Porsche pakt record voor straatauto’s op Pikes Peak

De kornuiten van Porsche hebben weer eens een record in handen.

Nog niet zo heel erg lang geleden is de Porsche 911 GT3 RS onthuld. Dat is bijna een raceauto voor de openbare weg. Een frase die je waarschijnlijk al veel te vaak gehoord hebt. Ondergetekende weet nog wel de eerste keer dat ‘ie het hoorde, in de Citroën-dealer bij een Xsara VTS. De verkoper zei dat ‘ie zó snel was en zo hard geveerd was, dat je alleen op Zandvoort uit de voeten ermee kon. Want met 167 pk heb je niets te zoeken op de openbare weg. Hoe de tijden veranderen!

We hebben het met de 911 GT3 RS dus over ‘raceauto’s voor de openbare weg’, maar Porsche bouwt ook ‘straatauto’s voor de openbare weg’. Daar zitten dus héle snelle tussen, waaronder de 911 Turbo S. Daarmee heeft Porsche net een record behaald op Pikes Peak.

Record Bentley

Het kan zijn dat je je dit nog herinnert. Porsche wilde het record afpakken van Bentley, dat in 2019 met een Continental GT het record scherp zette met 10.18,4. Porsche deed een poging enkele maanden geleden, maar faalde. Hun tijd: 10:34. Dat kwam door de nogal natte omstandigheden. De Porsche 911 Turbo S won wel zijn klasse (productieauto’s) tijdens dat evenement. Ook werd het tweede in het algemeen klassement en dat is bizar. Tussen alle competitieauto’s zit dus een een luxe Gran Tourer met raketaandrijving.

Dat is heel erg knap dus, maar voor Porsche en het 000-team wel eventjes zaak om orde op zaken te stellen. Daarvoor moesten ze snel zijn, want je wil nog voor het winterseizoen begint naar boven knallen.

Nieuw record van Porsche: 9:53.5!

Nou, gelukkig was er nog een mogelijkheid. Pikes Peak heeft af en toe dagen dat men een officiële tijd kan rijden. David Donner (niet te verwarren met het CDA-prominent) mocht weer achter het stuur kruipen van de bijna standaard 911 Turbo S. De enige modificaties waren voor de veiligheid (rolkooi, racekuip). De auto stond op Michelin Pilot Cup 2 R-banden die nét straatlegaal zijn.

En lukte het? Jazeker! David Donner (niet te verwarren voor gekruid vlees waar je niet dunner van wordt) zat er lekker in en zette een tijd neer van 9:53,5. Minder dan tien minuten is echt bijzonder snel, dus we gaan ervan uit dat deze tijd wel een tijdje blijft staan. Benieuwd wat die Citroën-verkoper ervan vindt…

