Radicaal nieuwe Corvette C8 aangekondigd

GM ging terug naar de tekentafel voor de nieuwe generatie Corvette.

Het recept voor de Chevrolet Corvette is jaren ongewijzigd gebleven. Een lekkere V8 in het vooronder, gekoppeld aan een versnellingsbak met van die lange verzetten. Met de C7 durfden ze bij GM stappen te maken. Het uiterlijk werd radicaal anders, maar aan het technische recept werd nog niet veel gedaan.

Bij de Corvette C8 gaan ze dat wél doen, en hoe. De nieuwe Corvette gaat een auto worden die je bijna niet kunt vergelijken met zijn voorgangers. De motor is niet meer voorin te vinden, maar bij Chevrolet hebben ze gekozen voor een middenmotor. De neus lijkt daardoor iets korter te worden, terwijl er juist sprake is van een langgerekte kont.

Wat voor motor in de C8 komt te liggen is nog niet bekend. De kans bestaat dat men weer kiest voor de natuurlijk ademende 6.2-liter V8, maar daar valt nu nog geen zinnig woord over te zeggen.

GM zet hoog in op deze nieuwe Corvette. Alles wordt uit de kast getrokken om de C8 onder de aandacht te brengen. Chevrolet ging met een gecamoufleerde C8 door de straten van Manhattan, New York City rijden met een boodschap op de zijkant. Hier staat de datum 07/18/19. Oftewel, Chevrolet trekt op 18 juli 2019 het doek van de nieuwe generatie Corvette. Bewegende beelden (zonder geluid) check je op Autojunk.