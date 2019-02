Waarom staan er 9.000 onverkochte Corvettes bij dealers?

Er is iets vreemds aan de hand, aan de andere kant van de grote plas.

Enkele jaren geleden was de Chevrolet Corvette enorm in trek. In twaalf maanden tijd gingen er in de Verenigde Staten meer dan 40.000 exemplaren over de toonbank, een record. Dit staat in groot contrast met de aantallen van slechts drie jaar later. In de eerste maand van 2019 werden er grofweg 800 stuks verkocht.

Ondanks de teruglopende verkopen van de huidige Corvette, komen de voorraden van de verschillende dealers niet zozeer overeen met de dalende vraag. Integendeel, volgens de Corvette Blogger hebben de dealers voldoende auto’s om de komende 232 dagen door te komen, als General Motors vandaag met de productie zou stoppen en er geen nieuwe exemplaren meer bijkomen. Uit cijfers die de website via een groot dealernetwerk heeft kunnen inzien, blijkt dat er momenteel ongeveer 9.000 Corvettes staan te wachten op een nieuwe eigenaar.

Een van de redenen dat er tegenwoordig bijzonder veel Corvettes zonder eigenaar bij een dealer staan te verstoffen, heeft te maken met de mentaliteit van de dealers. Volgens de website bestellen de dealers voor iedere Corvette die ze verkopen een nieuw exemplaar met een simpele kleur en populaire opties, zodat deze gemakkelijker verkocht kan worden. Dit doen ze omdat ze in de toekomst, wanneer er bijvoorbeeld een nieuwe generatie komt, evenveel exemplaren willen krijgen. Laten een dealer het aantal Corvettes in zijn voorraad teruglopen, dan kan General Motors bij de introductie van een nieuw model besluiten ze minder auto’s te geven.

Naast het feit dat een groot aantal dealers bang is voor een daling van zijn voorraad, schijnt de grote verzameling Corvettes ook te wijten te zijn aan de komst van de veelbesproken mid-engine Corvette. Deze totaal nieuwe sportauto moet naar verluidt op dezelfde productielijn worden gebouwd. Dit betekent dat Chevrolet ook een voorraad van de C7, de huidige generatie, op aan het bouwen kan zijn, om toekomstige aankopen van klanten op te vangen. De productielijn zal immers op een aantal plekken ingrijpend moeten worden aangepast, waardoor de C7 niet meer geproduceerd zal kunnen worden.

Beeld: een rits Corvette’s, door @thomcarspotter