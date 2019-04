Tesla maakt Nederlandse prijs goedkoopste Model 3 bekend

Tromgeroffel.

In december maakte Tesla de Nederlandse prijzen van de Model 3 bekend. Het betrof hier de Model 3 Long Range Dual Motor All Wheel Drive en de Model 3 Performance. We moesten nog even wachten op het moment dat ook de instapper (In de VS het ’35k’-model genoemd) een prijs voor Nederland ging krijgen.

Tesla hanteert dynamische prijzen en de Model 3 Long Range Dual Motor All Wheel Drive kost vandaag de dag 58.300 euro en de Performance kost 68.200 euro. Nieuw is de komst van de Model 3 Standard Range Plus, de instapper. De auto is er vanaf 47.800 euro. Een interessant bedrag voor de zakelijke rijder, want dat betekent 4%-bijtelling over de gehele aanschaf.

De grens van 50 mille overschrijden is overigens tamelijk eenvoudig, want voor die 47.800 euro is je Model 3 best wel kaal. Wil je een andere kleur dan zwart dan moet je meer dan 1.000 euro bijbetalen. Voor Multi-Coat Red moet zelfs 2.100 euro afgetikt worden. Daarnaast levert Tesla de goedkoopste Model 3 met die afschuwelijke aero-velgen. De mooiere 19-inch sportvelgen is een optie van 1.600 euro. Autopilot is standaard. Het geavanceerdere Autopilot pakket kost 5.300 euro.

De Model 3 Standard Range Plus heeft een WLTP-actieradius van 415 kilometer. De instapper doet 0-100 km/u in 5,6 seconden en heeft een topsnelheid van 225 km/u. Ter vergelijking: de duurdere Long Range heeft een actieradius van 560 kilometer en de Performance komt 530 kilometer ver.

Zakelijke rijders die 4% bijtelling betalen over het gehele bedrag kun je straks herkennen aan een Model 3 Standard Range Plus in het zwarte, grijs of blauw met de aero-velgen zoals het plaatje boven dit artikel.

