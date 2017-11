Er wordt gehakt gemaakt van D66-tolplannen voor Amsterdam

Gekke jongens ook, die democraten.

Gisteren kwam naar buiten dat ‘de politiek’ weer een nieuw snood plannetje bedacht had om de automobilist een poot uit te draaien. Dit keer kwam het proefballonnetje niet uit de koker van GroenLinks, maar van D66. Om mensen te ‘dwingen’ niet meer naar Amsterdam te rijden in de spits, zou er een systeem moeten komen waarbij hiervoor extra voor betaald moet worden. Nieuwe twist: niet de bestuurders zelf, maar de bedrijven die hun loonslaven op de traditionele tijdstippen laten opdraven (working nine-to-five) zouden de rekening gepresenteerd krijgen. Toch raar als liberalen mensen weer eens willen dwingen iets te doen zoals zij dat het liefst zien.

De goede verstaander snapt direct dat er meteen twee problemen zitten aan dit plan. Ten eerste, bedrijven rekenen de extra gemaakte kosten direct door aan de samenleving, dus de kosten in theorie bij het bedrijf neerleggen is een wassen neus waar alleen de meest naïeve Pollyannas intrappen. Ten tweede zou je nóg een 1984esque instantie in het leven moeten roepen (en betalen) om te registreren wie er allemaal in en uit komt in A’dam en op welk tijdstip.

Zoals we mogen verwachten van een organisatie die de auto hoog in het vaandel heeft staan, laat RAI Vereniging vandaag dan ook geen spaan heel van het plan. Soort van. Voorzitter Steven van Eijck zegt:

Wij waarderen de plannen om een start te maken met betalen naar gebruik waarbij wij niet meer het bezit van een auto, maar het gebruik gaan belasten. Met dit tolplan gaan we echter zowel het gebruik als het bezit van een auto belasten. De automobilist gaat hierdoor alleen maar meer betalen. Daar is zeker geen draagvlak in de samenleving voor en juist maatschappelijk draagvlak is bij dit thema essentieel. We moeten samen met het Rijk, de steden en onze partners eerst afspraken maken voor goede randvoorwaarden om met pilots te starten. Bovendien voorkomen we daarmee dat iedere stad met eigen initiatieven starten en er een lappendeken van verschillende proefprojecten ontstaat.

Betalen naar gebruik? Man man man. Nou ja, voor de rest hebben ze wel gelijk. Maar de echte oplossing ligt voor de hand: gewoon die stinkende grachten dempen en er asfalt neerplempen. Zijn de straten ook meteen breed genoeg om een Formule 1 race te organiseren voor de deur bij die linkse grachtengordel types. VROAAAAAAR. Oh nee wacht, turbo’s…wooooosh.

Image-Credit: Porsche Panamera op de A10 via autojunk