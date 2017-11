Williams: “Kubica’s fitheid geen probleem”

Zou het dan toch...?

Na het einde van de laatste testsessie van gisteren heeft het hoofd van Williams’ technische afdeling laten weten dat er geen twijfel meer bestaat of Robert Kubica fit genoeg is voor een Formule 1 race. De Pool kwam, zoals we gisteren al bespraken, tot exact 100 ronden, wat voor Williams genoeg bewijs is dat hij het racen aankan.

Hoewel het nog weken kan duren voordat Williams met een officieel bericht naar buiten stapt, is Paddy Lowe vol lof over de vaardigheden van Robert. Toen hem gevraagd werd hoe de testsessie was verlopen, antwoorde hij uitermate positief:

“His feedback is very good,” he continued. “He is a driver of tremendous experience and very knowledgeable around his work. His job is professional racing driver, so he has that confidence… and you can feel it in the garage, everybody’s happy.”

Als we Paddy’s woorden mogen geloven—en dat kunnen we best doen, gezien hij absoluut geen vreemde is in de Formule 1—lijkt het er dus op dat Kubica zijn skills de afgelopen jaren niet is verloren. De man die ooit zelfs getipt werd om een move naar Ferrari te maken, heeft ondanks zijn ongeluk nog steeds het karakter en de zelfverzekerdheid om een rentree te maken. Lowe vervolgde zijn verhaal:

“Robert is a driver that we’ve all admired when he drove in Formula One and even since then. It’s a great example of his character and that he considered coming back from this accident that he had and fighting away, just seeking if he could come back into Formula 1.”

Dat is dus wel iets anders dan hij eerder liet horen. Afgezien van alle hype rondom het hele verhaal dat Kubica mogelijk terugkeert, houdt Williams hun opties voorlopig toch nog even open. Althans, zo lijkt het dan. Voordat we de uiteindelijke bevestiging krijgen, hoeven we de vlag niet buiten te hangen. Zeker nu Sauber bekend heeft gemaakt met Alfa Romeo in zee te gaan, en er door de vrijwel zekere komst van twee Ferrari junioren weinig plek lijkt te zijn voor Mercedes protegé Pascal Wehrlein. Daarnaast maken o.a. Kvyat, Di Resta en Sergey Sirotkin nog kans op een plaatsje naast Lance Stroll.

Foto credit: Williams F1 op Facebook.