Ongeluk met bijzondere Bugatti in Nederland

Pijnlijke taferelen in de achterhoek.

Een naar bericht bereikte ons, vandaag vond er in de Achterhoek een ongeluk plaats met een wel heel bijzondere auto. Het betreft namelijk een Bugatti Brescia T23 uit 1924. Rond 15:00 naderde de Bugatti de oversteek van de Borculoseweg en de Höfteweg (N315). Naar het schijnt was de bestuurster in kwestie geschrokken van een naderende medeweggebruiker, om vervolgens tegen een verkeersbord aan te botsen. Door deze aanrijding werd de bijrijder, een 12 jarige jongen, uit de auto geslingerd. De twee werden direct door omstanders geholpen, de hulpdiensten arriveerden niet veel later. Om te zorgen dat deze deugdelijk hun werk konden doen, werd er een weghelft afgezet.

Per ambulance zijn beide slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht. Wat het geleden letsel is van de bestuurster en de jongen is vooralsnog onduidelijk. Omdat het eveneens niet duidelijk is wat er precies heeft plaats gevonden, wordt door de verkeersongevallendienst van de politie een onderzoek ingesteld.

De schade aan de klassieke Bugatti (kenteken AL-59-86), die overigens meer gelijkenissen vertoont met Brum dan met een Veyron, moet ook nog in kaart gebracht worden. Het bericht spreekt zelf van ‘verwoest’, maar een groot gedeelte lijkt nog intact te zijn. Aan de voorkant is natuurlijk wel de nodige schade geleden. Aangezien Bugatti-onderdelen extreem zeldzaam zijn, zullen de kosten om de auto weer op te lappen erg hoog zijn. Wat de waarde van de auto is, is lastig te bepalen. Bijna geen enkel exemplaar is gelijk aan de anderen. Sommigen worden afgehamerd voor zo’n 100.000 euro, anderen een veelvoud daarvan. Deze serie Bugatti’s waren destijds een van de eerste auto’s met een vier kleppen per cilinder.

Fotocredit: Ginopress