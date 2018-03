Rallykoning Sébastien Loeb is het kunstje niet verleerd

De meester is terug.

Met nog twaalf stages te gaan lijkt het aardig te vlotten voor negenvoudig WRC-kampioen Sébastien Loeb. De Rally van Mexico is zoals gebruikelijk een enorme slijtageslag, maar de Fransman lijkt zich er weinig van aan te trekken. Loeb, die na 2012 stopte met full-time WRC-rijden, staat momenteel tweede, op luttele seconden achterstand van zijn ex-teamgenoot en Hyundai-rivaal Dani Sordo.

Op de eerste volledige dag van de Rally van Mexico werden er genoeg coureurs geteisterd door problemen, zowel dankzij eigen toedoen of door technisch falen. De leider in het kampioenschap, Thierry Neuville, kende een onprettige dag. De Belg verloor halverwege de eerste dag brandstofdruk en kreeg, terwijl hij het probeerde te repareren, zijn portier keihard tegen de arm.

Het team van Toyota deed het niet veel beter. De coureurs van het fabrieksteam kregen stuk voor stuk met technische mankementen te kampen, of reden simpelweg van het pad af. Bij M-Sport was het eveneens raak, en goed ook. Derde rijder Teemu Suninen crashte zijn Fiesta in de zevende stage, terwijl Elfyn Evans enkele stages eerder ongelooflijk hard over de kop ging, waardoor zijn co-piloot zelfs naar het ziekenhuis afgevoerd moest worden met een hersenschudding.

Ondanks alle drama van de concurrentie kwamen Sébastien Loeb en Daniel Elena prima de vrijdag door. Het duo reed direct naar de derde tijd, waarna een verbetering naar de tweede positie snel volgde. Niet veel later zakten ze iets terug, om vervolgens in de namiddag weer op te klimmen naar de tweede positie. Dit dankzij twee winnende tijden in zowel de zevende als de achtste stage.

Het is geen verrassing dat Loeb nog altijd rijdt alsof hij op rails staat. De Fransman deed het voorheen ook aardig in het WRX-kampioenschap en zal zijn kwaliteiten dit weekend ongetwijfeld wederom tonen. Wellicht dat hij zelfs de algemene overwinning naar zich toe weet te trekken? Mocht het niet lukken, dan kan hij het later dit jaar nog twee keer proberen. Loeb zal zowel in Corsica als Spanje aan de start verschijnen.