Verkoop elektrische auto’s gaat als de bliksem

Met dank aan de staat, uiteraard.

Nu nagenoeg iedere autofabrikant en zijn schoonmoeder één of meer elektrische auto’s aanbiedt, hoeven we ons niet te verbazen over het feit dat de wagens ook meer verkocht worden. Zeker aangezien de milieuregels alsmaar strenger worden en het in bepaalde gevallen nu eenmaal financieel gunstiger is voor het groene, elektrische alternatief te kiezen. Waar we vorig jaar al met acceptabele getallen te maken hadden, merken we dat de verkopen nu echt op stoom beginnen te komen.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Volgens het getallenbureau waren er begin dit jaar, op 1 januari, liefst 22.000 volledig elektrische auto’s in Nederland. Dit is een stijging van 60 procent, ten opzichte van de 14.000 EV’s die er vorig jaar in Nederland te vinden waren. De verkoop van EV’s verdubbelde hiermee ten opzichte van 2017. De enorme sprong zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de grote fiscale voordelen die EV’s genieten.

Afgezien van de volledig elektrische voertuigen herkennen we ook stijgingen bij de (plug-in) hybride auto’s. Waar het aantal stekkerauto’s met 1,6 procent steeg naar 97.000 wagens, verwelkomde de ‘normale’ hybride auto een stijging van 12 procent, om tot een totaal van 150.000 te komen. Niet geheel opmerkelijk, dankzij het wegvallen van de fiscale voordelen, is het feit dat de stekkerauto’s in de verkoop bijna volledig genegeerd werden. Vorig jaar werden er slechts 1.800 exemplaren verkocht, tienmaal minder dan het jaar ervoor. De verkoop van plug-in hybride auto’s was hiermee zelfs fors minder dan de verkoop van volledig elektrische wagens.

Ondanks de groeiende verkoopcijfers is slechts 1,4 procent van alle personenauto’s in Nederland er een met een (deels) elektrische aandrijflijn. Hoewel Nederland hiermee zeker bij de besten hoort, gaat Zweden fier aan kop. De elektrische auto doet het in Europa de laatste overigens sowieso goed, zo bleek laatst uit dit onderzoek.