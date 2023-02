Range Rover verzekeren kun je vergeten in Londen

Je zou toch zeggen dat je in de hoofdstad van het thuisland van Land Rover op zijn minst een Range Rover mag verzekeren, maar dat blijkt in Londen toch moeilijk te zijn.

Gefeliciteerd! Je hebt een nieuwe auto gekocht. Dat zorgt meestal per definitie voor een lichtere portemonnee, maar dan moet de lol nog beginnen. Er moet er ook nog peut in, hij schrijft af en reparaties zijn ook niet gratis. En dan zijn er nog de maandelijkse kosten om überhaupt te mogen autorijden, waaronder wegenbelasting en ieders favoriete bezigheid: verzekering.

Verzekering

Verzekering hangt af van een paar zaken, met name wat voor auto het is, hoe veel schadevrije jaren je hebt en voor beginnende bestuurders wat je leeftijd is. In het Verenigd Koninkrijk maken ze het helemaal bont qua verzekering. Daar heeft van alles van je leeftijd tot je woonplaats invloed op wat je per maand gaat betalen voor verzekering. Dat kan goedkoop zijn, het kan ook peperduur zijn. In de hoofdstad kun je wel raden wat meestal de uitkomst is.

Range Rover verzekeren in Londen

Welnu, ook hier speelt een rol wat voor auto je probeert te verzekeren en in het geval van een Range Rover verzekeren in Londen blijkt dat niet altijd even makkelijk te zijn. Uiteraard verwacht je dat het land van de Range Rover de humor van het ding wel in ziet, maar dat blijkt niet het geval. Als je in de regio Londen woont mag je astronomische bedragen aftikken voor het verzekeren van een ‘Rover. Autocar sprak met een koper van een gloednieuwe Range Rover P440e die in Londen woont. Die zou bijna 11.000 pond per jaar, of dus net geen 1.000 pond per maand aangeboden zijn voor zijn premie.

Vanuit verzekeraars zelf wordt het beeld bevestigd dat een Range Rover verzekeren in Londen lastig gaat. Een exemplarisch voorbeeld is een aanvraag waar met bedrag van 20.000 pond per jaar op gereageerd werd en een absolute uitschieter is een premie van 38.000 pond(!) per jaar voor een Range Rover met een dagwaarde van 50.000 pond. En ja, dat is 3.200 pond per maand voor verzekering. Wordt het nog erger dan dat?

Überhaupt niet verzekeren

Jazeker, want voor die 38.000 pond mag je tenminste je Range Rover verzekeren in Londen. Meerdere verzekeraars hebben namelijk volledig de stekker eruit getrokken als het gaat om de Range Rover in de hoofdstad. Die weigeren je gewoon een verzekering onder alle omstandigheden als jij een Chelsea Tractor in de hoofdstad wil verzekeren. De eerdergenoemde koper kon bijvoorbeeld bij de verzekeraar voor zijn andere auto’s niet de Range Rover claimen en zijn enige optie zou zijn om dus over te stappen en 11.000 pond per jaar af te tikken.

Diefstal

De belangrijkste vraag is natuurlijk ‘waarom’. De reden is simpel: Range Rovers zijn in trek bij het dievengilde. In 2022 was de Range Rover de op één na meest gestolen auto in het Verenigd Koninkrijk en de absolute hotspot was Londen. Da’s overigens geen nieuwe ontwikkeling, Jeremy Clarkson vertelde ooit een anekdote van toen hij jonger was en in Londen ook zijn Range Rover gejat werd. Waarop hij de geweldige quote gaf: “The Range Rover is the best car in the world, if you find it where you last parked it.”

Maar goed, Range Rover-diefstal is dus zo’n groot probleem dat verzekeraars met extreme maatregelen komen. Koop dus lekker een andere auto als je in Londen woont.