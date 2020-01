Sri Lanka’s eerste elektrische supercar komt naar Genève

Blijven dit beloftes van een startup of gaan we deze auto ook echt op de weg zien?





Soms hoor je van een startup-autofabrikant die de meest wilde dingen belooft, een beetje media-aandacht krijgt en daarna alweer snel failliet gaat. De Vega leek een soortgelijke auto. Het is het eerste model van de Sri Lankaanse autobouwer Vega Innovations en werd in 2015 voor het eerst gepresenteerd. Toen moest de auto 900 pk krijgen en zou de eerste prototype snel klaar zijn.

Het duurde even, maar nu wil Vega die eerste prototype meenemen naar de Autosalon van Genève. Althans, een prototype. Want de 900 pk Vega die ze eerst wilden maken, hebben ze wat versoberd. In plaats daarvan werken ze nu aan de EVX, een elektrische supercar die ‘slechts’ 402 pk naar alle vier de wielen kan leveren en 720 Nm aan koppel tot zijn beschikking heeft.

Het zijn niet de meest bizarre specs; nul-naar-honderd duurt dan ook zo’n vier seconden. Wat de acculading is, is niet bekend. Wel kan je volgens Vega 240 kilometer rijden, al is het niet duidelijk welke norm hiervoor wordt gebruikt.

Al met al is de EVX dus geen concurrentie voor bijvoorbeeld de Tesla Roadster, maar is dat echt een probleem? Wat heb je in de ‘echte wereld’ nou aan duizenden pk’s en een topsnelheid van 400 kilometer per uur? Deze Vega lijkt meer een concurrent te zijn voor de eerste Tesla Roadster, een auto die genoeg potentie had om leuk en bruikbaar te zijn op de publieke wegen. Natuurlijk, op het circuit rijden is leuk, maar de meeste mensen rijden grotendeels op de openbare weg. En juist daar is het leuk als je zo lang mogelijk alles van je auto kan gebruiken, in plaats van af en toe een beetje.

Wanneer de auto moet verschijnen en hoeveel deze moet kosten? Dat heeft Vega nog niet bekend gemaakt. Maar misschien zeggen ze er in Zwitserland meer over. Via: Inside Ev’s.