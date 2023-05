Geen SVR nodig met de Manhart Range Rover Sport

Wachten op de SVR? Niet nodig, Manhart pakt de Range Rover Sport aan.

De nieuwe Range Rover is inmiddels geland in de showrooms, maar liefhebbers van een dikke SVR moeten nog even geduld hebben. Wie geen geduld heeft kan bij tuners aankloppen. Manhart bijvoorbeeld, want de Duitse tuner heeft de Range Rover Sport onder handen genomen.

In de basis betreft dit een P530 Sport. Manhart tovert het om tot een SV 650 zoals ze het zelf noemen. De getallen slaan inderdaad op het aantal paardenkrachten. De Range Rover Sport gaat daarmee van 530 pk naar 650 pk. Er zit genoeg reserve in de 4.4 liter twin turbo V8, afkomstig uit de rekken van BMW. In de BMW M8 levert het blok bijvoorbeeld 625 pk. Kortom, er is zat mogelijk met wat spielerei.

Het is niet bij een performance upgrade gebleven. Je kunt een Manhart SV 650 Range Rover Sport herkennen aan zijn joekel 24 inchers in een gouden kleur. Die kleur komt weer terug op de auto, waaronder een setje stickers. Het moet je smaak zijn, maar je herkent een Manhart in elk geval vrij gemakkelijk. Verder staat deze Sport 30 mm lager op zijn pootjes.

Hoe je het ook went of keert. Een Manhart is natuurlijk niet het echt werk. Als het aan mij ligt zou ik nog even geduldig zijn op het aanstaande wapen van Special Vehicle Operations. Jaguar Land Rover kennende komen ze weer met iets bruuts. De nieuwe Range Rover Sport heeft immers big shoes to fill.