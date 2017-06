Het is groot feest bij Morgan!

Het kleine bedrijf boekt een grote overwinning.

De Morgan Motor Company is een Engelse autofabriek die al honderd jaar gevestigd is in een klein plaatsje genaamd Malvern in het Verenigd Koninkrijk. Maar de afgelopen jaren bezaten ze niet de grond waar de fabriek op gebouwd is. Voor de reden hierachter moeten we terug naar 2006. Morgan zat toen krap bij kas en ze hadden geld nodig om nieuwe producten te blijven ontwikkelen. Om het hoofd boven water te houden, werd al het onroerend goed verkocht aan Sterling Investments. Vervolgens leasede Morgan de grond weer terug.

Inmiddels is het bedrijf weer terug in goede financiële gezondheid, met een nieuwe directie en inkomsten die met 14 procent gestegen zijn. Morgan heeft daarom zelf weer de fabriek en het bezoekerscentrum dat daar vlakbij ligt in bezit. Prinses Anne, de dochter van de Koningin opende dit centrum in 2009 en sindsdien zijn er al meer dan 30.000 gasten over de vloer geweest. Daarmee is het centrum een populaire toeristische attractie voor het dorpje waar normaal gesproken niet heel veel spannends gebeurt. Wel werd in 2013 Charles Morgan, de kleinzoon van de oprichter, de deur uitgezet. Hierdoor ontstond toen nog een kleine rel.

Dominic Riley, de voorzitter van het Morgan, liet weten dat het terugkopen van de grond een belangrijke investering is voor de toekomst van het bedrijf. “We zijn sterker dan ooit tevoren met stijgende inkomsten, een duidelijke visie voor de toekomst en een grote vraag naar ons product door mensen over de hele wereld”, aldus Riley.