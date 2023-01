Range Rover Sport P510e – rijtest en video

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, tijdens de rijtest bleek de Range Rover Sport een fijnere metgezel dan zijn grotere broer.

En daar gaat mijn argument tegen de Range Rover Sport meteen de plee mee in. Ik mocht graag Range Rover Sport rijders pesten dat ze de volgende keer maar de real deal moesten kopen. De kinderversie noemde ik hem ook wel, waarmee ik sowieso de Sport nogal tekortdeed.

De “grote” New Range Rover (rijtest) en de Sport delen hetzelfde platform en daarmee komen ook veel van de noviteiten voor de Sport beschikbaar. De New Range Rover Sport wordt gebouwd op de geavanceerde, flexibele Modular Longitudinal Architecture (MLA-Flex) van Land Rover. De carrosserie wordt er 35% stijver door en niet onbelangrijk: er kunnen allerlei deels of helemaal geëlektrificeerde varianten mee worden gebouwd.

Niet verrassend nieuw

Het is duidelijk de strategie van Land Rover om de boel niet al te veel op schop te gooien. Aan de voorzijde moet je een kenner zijn om de verschillen met Velar, de grote broer en de vorige generatie direct te spotten. De achterzijde springt er al wat meer uit, hoewel deze niet zo radicaal is als bij zijn grote broer. Met een cW waarde van 0,29 is de Sport iets gestroomlijnder dan de grotere Range Rover.

Het meest opvallende aan de achterzijde is wellicht die ontsierende UK sticker. Het leek mij een uitvloeisel van de Brexit, maar neen het is de vurige wens van de Britse overheid om dit zo te doen. Niet langer is GB (Great Britain) het kenmerk voor auto’s uit het Verenigd Koninkrijk, maar er moet UK op staan. Overigens stond op de kentekenplaat van de Range Rover Sport uit de test wel degelijk UK, dus de lelijke sticker had achterwege kunnen blijven.

Stekkeren maar met de P510e

In dit marktsegment domineert de PHEV, simpelweg omdat dat veel belastingvoordelen geeft. Nederland was daar lang een uitzondering in, maar inmiddels is dit ook zo in de meeste Europese landen.

Niet zo gek dat de Range Rover Sport direct met twee plug-in hybrides komt. De PHEV’s gebruiken de nieuwe zes-in-lijn (van Jaguar zelf) met een fors batterijpakket. Dankzij het 38,2 kWh grote lithium-ion batterijpakket halen beiden PHEV Range Rovers tot 100 km elektrische kilometers. De P510e combineert de 400 pk sterke zes-in-lijn met een 105 kW sterke elektromotor om tot een systeemvermogen van 510 pk en 700 Nm aan koppel te komen. De P440e heeft 440 pk, wat op zich ook al voldoende lijkt. Beide PHEV’s kunnen snelladen met 50 kW, hoewel valt te bezien hoe vaak bestuurders dat gaan doen in de praktijk.

PHEV’s hebben een gewichtsnadeel, maar wel het voordeel dat de elektromotor altijd alert is en het maximumkoppel kan leveren. Het netto-resultaat: de P510e rijdt lekkerder dan de P530 met BMW V8. Natuurlijk is de V8 door het gewichtsvoordeel sneller op bijvoorbeeld de sprint, maar de plug-in hybride aandrijflijn is veel meer in balans.

De Range Rover Sport P510e haalt 242 km/u en sprint naar de 100 in 5,4s, wat 0,9s langzamer is dan de P530. Je kunt overigens ook nog voor een wat tammere PHEV kiezen: de P440e levert 70 pk in, maar doet de sprint naar de 100 alsnog in 5,8s.

Mocht je wel een zes-in-lijn willen, maar geen accu’s, dan is er nog de keuze uit de P360 en P400. Of je kunt gaan dieselen, in één van de maar liefst drie varianten van de 3.0 liter diesel met 250, 300 of 350 pk. Gezien het (belasting)klimaat zullen we die weinig gaan zien in Nederland. Een volledig elektrische versie komt eraan, maar niet voor 2024.

Het onderstel: een happy ending

Soms vallen dingen op zijn plaats, en soms ook niet (dat laatste slaat op zijn grote broer). Ze gebruiken dezelfde technologie. Het Dynamic Response Pro systeem gebruikt het actieve 48-volt anti-overhelsysteem. Het systeem kan tot 1.400 Nm koppel uitoefenen op de stabilisatorstangen om overhellen tegen te gaan. Bij rechtuit rijden is de gedachte om de stabilisatorstangen helemaal los te gooien om zo meer comfort te bieden.

Iedere Range Rover Sport krijgt standaard Dynamic Air Suspension en die is voor het eerst uitgevoerd met luchtvering met instelbaar volume. Het systeem verbetert de werking van het onderstel door de druk binnen de luchtkamers aan te passen. Voor een optimale respons gebruikt het systeem eHorizon-navigatiedata, om de luchtvering zo voor te bereiden op bochten. Actieve dempers van Bilstein met continu variabele kleppen reageren binnen 12 milliseconde. Het resultaat is een prachtig comfort zonder dat de Range Rover Sport zompig de hoek omgaat. Missie geslaagd dus.

Bij beide nieuwelingen is er All-Wheel Steering voor meer stabiliteit op hoge snelheid en een verbeterde wendbaarheid op lage snelheid. Vooral met inparkeren, straatje keren en manoeuvreren in smalle garages of grachtjes ga je het verschil echt merken.

Met behulp van elektrische aansturing kan de achteras tot zeven graden sturen. Bij lage snelheid sturen de achterwielen tegen en daarmee wordt de draaicirkel verkleint tot 11 meter. Bij hogere snelheden stuurt de achteras mee met de voorwielen voor meer stabiliteit en comfort.

Het interieur van de Range Rover Sport

Het zwevend 13,1-inch Pivi Pro touchscreen wordt aangevuld door een 13,7-inch Interactive Driver Display. Het Pivi Pro infotainment scherm is licht gebogen en licht gedrapeerd over het dashboard, wat iets chics heeft.

Ronduit briljant vind ik de kleurencombinatie in het interieur: blauw leer, met stukken stof en chipped carbon. Er vallen overigens weer ontzettend veel combinaties te kiezen. Het materiaalgebruik is ook weer next level, dat kunnen ze bij Range Rover wel.

Het draagt bij aan het comfort, evenals de stilte in het interieur. Het zijn niet alleen de reguliere geluidswerende maatregelen, want er is ook een derde generatie Active Noise Cancellation systeem aan boord. Het systeem registreert trillingen van de wielen, bandengeluid en motorgeluiden en genereert een anti-signaal dat deze geluiden neutraliseert via een waar arsenaal aan speakers Twee speakers met een diameter van 60 mm in de vier hoofdsteunen zorgen voor persoonlijke stiltezones met hetzelfde effect als hoogwaardige ’noise cancelling’ hoofdtelefoons.

Conclusie en prijs

Range Rovers zijn niet aan te slepen en na een rijtest in de Sport snap ik het weer. De oase van rust, fijne aandrijflijn en het mooie interieur zijn echt verwennerij. Alleen de interieurkleur van de testauto was wat saai, maar ook daarvoor geldt: er is nog veel keuze.

De vanafprijs van 107.016 euro in Nederland is pittig, daarvoor krijg je direct de Range Rover Sport P440e plug-in hybride. In België is de Range Rover Sport D250 er vanaf 95.000 euro. De geteste Sport P510e Autobiography is €143.869, zonder opties.

Het is veel geld, maar de Range Rover Sport does tick all the boxes. In goed Nederlands: wat een fijne auto.