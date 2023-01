Tesla rijdt dwars door bestelbus

Het lijkt het circus wel, de Tesla ging daarna door voor zwemles.

De brandweer van Boskoop mocht deze zaterdagavond uitrukken voor een bijzonder ongeval. In eerste instantie was de oproep voor een auto te water. Een serieuze melding en dus rukten ze samen met kazernes Gouda, Alphen aan den Rijn uit naar het Laag Boskoop.

Ter plekke troffen ze de onderstaande ravage aan. De bestelbus was finaal door midden gereden. De Tesla (waarvan we geen foto’s hebben) was ongetwijfeld net bezig om zo zuinig mogelijk door het Groene Hart te rijden. Remmen is dan geen optie en dat is deze bedrijfsbus dus helaas fataal geworden.

Zo’n Opel Movano lijkt wel van karton gemaakt, want de rustig rijdende Tesla eindigde “enkele tientallen meters verderop te water”. De onfortuinlijke, hypermilende Tesla rijder werd door omstanders uit het water gered. Beide bestuurders raakten gelukkig slechts licht gewond.

Tesla befaamde zelfrijdende functies en andere veiligheidssystemen hebben deze keer niet zo veel geholpen. Niet geheel verbazingwekkend, want dat gebeurt vaker.

Fotocredit: Brandweer Boskoop, die nog vrijwilligers zoekt.