New Range Rover P530 – rijtest en video

Gebouwd op een compleet nieuw platform moet de Range Rover weer onze harten veroveren, beginnend bij deze rijtest.

The original

Eén ding kan je ze in ieder geval nageven: copycats zijn het niet. De Range Rover, officiële naam Land Rover Range Rover, gaat al een halve eeuw mee. Pas eind jaren negentig werden de Duitsers wakker en startten ook met het bouwen van luxe SUV’s. De Range Rover combineert van oudsher sereen comfort met allesoverwinnende capaciteiten. Giet dat in een modern jasje en het moet goed komen. Toch? We gaan het uitvinden in de rijtest van de New Range Rover.

Typisch een Range Rover

Om eerst maar zuur te beginnen: je moet écht een kenner zijn om de voorkant van het vorige model te kunnen onderscheiden. Er is niet veel mis mee, maar spannend is het daarmee ook niet. De kont is dat duidelijk wel. Die is nogal fors (waar ook liefhebbers voor zijn) en heeft een tweedelige achterklep. Opvallend detail is dat de achterlichten onzichtbaar zijn tenzij ze worden geactiveerd.

De New Range Rover wordt gekenmerkt door drie designlijnen die hun oorsprong vinden in alle voorgaande generaties: de aflopende daklijn, de krachtige taillelijn en de oplopende lijn van de dorpel. Ondanks het formaat heeft de New Range Rover een relatief gunstige luchtweerstandscoëfficiënt (cW waarde) van 0,30.

Net als bij het uitgaande model is er de keuze uit uit Standard en Long Wheelbase carrosserieën, met naar keuze vier, vijf of zeven zitplaatsen.

Terug naar de BMW V8

In de jaren negentig kocht BMW een hele trits Engelse merken waaronder Rover, MINI, Land Rover en Jaguar. Met de komst van het nieuwe millennium sneuvelde dat huwelijk, maar Land Rover producten gebruikte nog wat jaren BMW-techniek waaronder de 4,4 liter grote V8.

En feitelijk is die nu terug, maar dan wel hevig gemoderniseerd. Het slagvolume is nog steeds 4,4 liter en iedere cilinderbank heeft zijn eigen twin-scroll turbo. Net als bij modern BMW’s levert de V8 530 pk en een koppel van 750 Nm. Het is voldoende voor een sprint naar de 100 in 4,6s en een topsnelheid van 250 km/u.

Je zou verwachten dat een motorblok van BMW goed genoeg is voor in een Range Rover, maar Land Rover vond het toch noodzakelijk een aantal wijzigingen door te voeren. Een gewijzigde carterpan zorgt dat de New Range Rover hellingen van 45 graden moet aankunnen. De luchtinlaat zit hoger, zodat water tot maximaal 900mm diep kan worden overwonnen. Wat het zegt over de gemiddelde Range Rover, maar er waren verstevigingen nodig voor de specifieke “kerb strike” tests. Of jullie wat minder vaak over stoepranden (en drempels) willen knallen dus.

Ondanks dat er nogal wat kilogrammen moeten worden meegesjouwd, heeft de V8 weinig moeite met het voortbewegen van de New Range Rover. Anderzijds is het (nog) geen SVR, dus de focus ligt meer op comfort dan op vuurspuwende sportiviteit.

Pas in 2024 volgt een volledig elektrische Range Rover, gevoelsmatig een gemiste kans om daar zo lang mee te wachten. Wel zijn er diverse PHEV’s, die steeds beter het beste van twee werelden weten te combineren. De twee plug-in hybrides gebruiken de nieuwe zes-in-lijn (van Jaguar zelf) met een fors batterijpakket. Dankzij het 38,2 kWh grote lithium-ion batterijpakket halen beiden PHEV Range Rovers tot 100 km elektrische kilometers. De P510e combineert de 400 pk sterke zes-in-lijn met een 105 kW sterke elektromotor om tot een systeemvermogen van 510 pk en 700 Nm aan koppel te komen. De P440e heeft 440 pk, wat op zich ook al voldoende lijkt. Beide PHEV’s kunnen snel laden met 50 kW, hoewel valt te bezien hoe vaak bestuurders dat gaan doen in de praktijk.

Traditioneel komen dit soort auto’s het beste tot hun recht met een grote diesel. Vandaar dat er maar liefst drie varianten van de 3.0 liter diesel zijn met 250, 300 of 350 pk. Gezien het (belasting)klimaat zullen we die weinig gaan zien in Nederland.

Stilte op de set

De nieuwe Range Rover is uiteraard helemaal volgepropt met geluidsdempende en werende maatregelen, dus de basis is al behoorlijk stil. Dankzij een derde generatie Active Noise Cancellation systeem moet de New Range Rover een oase van rust zijn. Het systeem registreert trillingen van de wielen, bandengeluid en motorgeluiden die het interieur binnendringen en genereert een anti-signaal dat deze geluiden neutraliseert via de 35 speakers van het systeem. Twee speakers met een diameter van 60 mm in de vier hoofdsteunen zorgen voor persoonlijke stiltezones met hetzelfde effect als hoogwaardige ’noise cancelling’ hoofdtelefoons.

Het werkt prima, zonder dat je je er enorm bewust van bent. De Range Rover is stil, erg stil. Voor de liefhebbers van het geluid van de V8, ook dat hoor je maar amper.

Een geavanceerd onderstel, maar…. De New Range Rover is ongetwijfeld een geweldige offroader, maar dat is redelijk irrelevant voor Nederland en uitgeprobeerd hebben we het ook niet. Op de weg moeten auto’s in deze klasse zowel geweldig de hoek omgaan alsmede hun inzittenden enorm verwennen met een bak comfort. Ervaring is er genoeg, want de Range Rover was in 1992 de eerste luxe-SUV met elektronisch gestuurde luchtvering.

Op de New Range Rover debuteren nogal wat noviteiten, die we op zich wel al kennen van andere merken. Het Dynamic Response Pro systeem gebruikt eHorizon Navigation-data en leest de weg voor de auto en prepareert de schokdempers voor een perfecte demping. De technologie werkt ook samen met de Adaptive Cruise Control met Steering Assist, zodat carrosseriebewegingen die kunnen worden veroorzaakt door verandering in snelheid, worden tegengegaan.

Ook nieuw (voor Range Rover) is het actieve 48-volt anti-overhelsysteem. Het systeem kan tot 1.400 Nm koppel uitoefenen op de stabilisatorstangen om overhellen tegen te gaan. Bij rechtuit rijden is de gedachte om de stabilisatorstangen helemaal los te gooien om zo meer comfort te bieden.

In theorie heeft de New Range Rover dus een geweldig onderstel…. De praktijk is duidelijker weerbarstiger, want het weggedrag van de New Range Rover tijdens rijtest viel tegen. Oneffenheden worden duidelijk doorgegeven en drempels delen nogal vaak klappen uit. Voor een sportauto zou het prima zijn, voor een Range Rover, zeker met al die technologie aan boord, stelt het teleur. De Range Rover uit de rijtest rolde overigens op de 23 inch wielen. Dat is fors, wellicht zelfs te fors, maar aangezien Land Rover het zo aanbiedt, zou het goed moeten zijn. En dat is het helaas niet.

Vierwielbesturing is wederom briljant

Nieuw voor de New Range Rover is All-Wheel Steering voor meer stabiliteit op hoge snelheid en een verbeterde wendbaarheid op lage snelheid. Vooral met inparkeren, straatje keren en manoeuvreren in smalle garages of grachtjes ga je het verschil echt merken.

De achteras wordt elektrisch aangestuurd en kan tot zeven graden sturen. Bij lage snelheid sturen de achterwielen tegen en daarmee wordt de draaicirkel verkleint tot 11 meter. Bij hogere snelheden stuurt de achteras mee met de voorwielen voor meer stabiliteit en comfort.

Lekker interieur, maar niet schokkend nieuw

Klim naar binnen (er is ook een speciale instapstand van de luchtvering) en neem plaats op de troon. Dat gevoel, dat heeft de Range Rover wel. Alles om je heen is het bekleed met leer en je voeten zakken weg in dik tapijt. Dat je met een Range Rover een outdoors lifestyle met bijbehorende troep aan je Wellingtons zou moeten hebben, lijkt me toch een issue met dit tapijt. Maar dat geheel terzijde, de overdaad geeft dat luxe gevoel.

De niet bijster grote schermen voor je neus en in het midden doen (nog) niet ouderwets aan. Hypermodern echter ook niet in deze tijd van hyperscreens en andere mega-schermen. Het nog relatief nieuwe Pivi Pro infotainment systeem werkt gelukkig prettig.

Conclusie en prijs

Als je je druk maakt over brandstofverbruik en/of aanschafprijs, dan is de New Range Rover niets voor jou. Alle verwennerij komt met een prijskaartje en dat begint bij € 142.852. De New Range Rover P530 uit de rijtest kost € 241.391,00. En je kunt nog verder losgaan met de optielijst….

Ergens is de New Range Rover een briljante auto, maar wel één die gevoelsmatig nog gepolijst moet worden. Kleine irritaties waren we snel vergeten, maar het onderstel is niet zo goed als het zou moeten zijn. Een maatje kleinere velgen zal helpen, maar Q7, X5 en GLE laten zien dat het beter kan qua comfort. Qua uitstraling is de Range Rover wel onovertroffen en in deze matte champagne kleur ook een auto die het lekker doet op Instagram.