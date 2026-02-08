Beeldschone SUV gaat bijna uit productie en dit wordt de vervanger

Een snaarstrakke SUV is bijna aan het einde van zijn latijn, maar een vervanger is nu officieel bevestigd.

Niches opvullen, we hebben het er vaak genoeg over. Zelfs bij Land Rover is het gamma inmiddels veel meer dan één offroader. De originele Range Rover was al inspelen op iets andere wensen, al dan niet op basis van grotendeels hetzelfde idee als de normale Land Rover. Pas toen het merk in 2005 met de Range Rover Sport kwam, moest er wat uitleg bij verschijnen.

Deze op de Land Rover Discovery gebaseerde ‘baby Range Rover’ was voor de mensen die de Range Rover nét te groot en luxueus vonden. De Sport was niet heel lang de baby Range, want het bleek dat de naam goed genoeg was om een heel gamma op zich te nemen. Daar kwam in 2010 de Range Rover Evoque bij, een veel kleiner model dat alsnog zijn mannetje voldoende kon staan in het onverharde.

Dat werkte, net als dat de Sport aansloeg en ook nog steeds werkt. Zelfs de fullsize Range Rover kan nog bestaan als top van de, eh, range. Eén gat bleek in 2018 nog te groot, namelijk het gat tussen de Evoque en Sport. Dat werd opgevuld door een gloednieuw model genaamd Range Rover Velar.

Dat werkte eveneens goed. De Velar voelde wat minder klein dan de Evoque, zonder zo lomp te zijn als de Sport. Je zou het bijna een soort stationwagon kunnen noemen. Bijna. Het is een fraaie SUV die met terugwerkende kracht een perfecte voorbereiding bleek voor de aalgladde designtaal die nog steeds geldt voor Land Rover. De Velar blijft verder dapper overeind staan, want het model is bijna ten einde, maar oogt nog fris. Om hem te vernieuwen was slechts een subtiele facelift nodig twee jaar geleden.

Einde Range Rover Velar

Toch is het naar verluidt tijd voor het einde van de Range Rover Velar in 2026. Een normaal termijn voor een model, maar het is maar de vraag of de opvolger dezelfde impact kan hebben. Die opvolger komt wel, zo is officieel bevestigd. Op een jaarcijferpresentatie onthulde de chef financiën van JLR dat er een volledig elektrische Range Rover aan zit te komen en een Evoque, met ertussen precies genoeg ruimte voor een ‘uniek elektrisch model’.

Veel meer wordt er niet bevestigd door JLR zelf, behalve dat er iets komt. Het sluit aan bij wat oplettende spotters al een tijdje rond zien rijden, namelijk testmules ter grootte van een Range Rover Velar maar dan elektrisch. Daarop is het profiel van de auto nog perfect gecamoufleerd, maar later dit jaar zou de onthulling al kunnen plaatsvinden. Of er ook ruimte is voor benzinemodellen is niet bekend.

We hopen maar dat de elektrische Velar-vervanger zijn voorganger qua schoonheid kan opvolgen, want de Range Rover Velar is/was een fraaie SUV. Het zou jammer zijn als dat verloren gaat.