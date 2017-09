Vijf leasebedrijven gaan verder onder de naam Van Mossel Autolease

Vanaf vandaag laten de leasebedrijven Autolease Groningen, Lease Quality, ProfiLease, Van Mossel Leasing en V&M Leasing de eigen naam los en gaan zij verder onder één gezamenlijke merknaam: Van Mossel Autolease.

Het nieuwe bedrijf valt, net als dat de zelfstandige bedrijven dat deden, onder International Car Lease Holding (ICLH), de leaseholding van de Van Mossel Automotive Groep. Daarmee zijn er binnen International Car Lease Holding drie autoleasemerken actief: DirectLease, J&T Autolease en Van Mossel Autolease. Die laatste is in 1992 opgericht onder de Van Mossel vlag, de twee andere leasebedrijven, J&T Autolease en DirectLease, blijven zelfstandig opereren. Waar Van Mossel Autolease heel diep geworteld is in het Van Mossel dealernetwerk, ligt de kracht van het universele J&T Autolease met name in het bieden van maatwerk en blijft DirectLease dé online prijsaanbieder voor zowel de particuliere- als zakelijke leaseklant.

De samenvoeging is een logische stap. Hierdoor bundelen de vijf bedrijven hun middelen en diensten om nog verder door te kunnen groeien. Met een steeds groter wordende vraag naar regionale persoonlijke dienstverlening, inclusief landelijke dekking, sluit de nieuwe organisatie volgens Van Mossel geheel aan op de wensen van de klant. Het nieuwe Van Mossel Autolease (VMA) heeft een wagenpark van ruim 35.000 voertuigen. Het totale wagenpark van ICLH bestaat uit ruim 60.000 voertuigen.

“De vijf leasemaatschappijen staan allemaal dichtbij hun klanten en zijn in hun regio’s toonaangevend”, aldus Armand van Veen, Algemeen Directeur International Car Lease Holding. “Nu ontstaat de perfecte combinatie die het bedrijf veel nieuwe mogelijkheden biedt om een echte landelijke speler te zijn met regionale kracht op het gebied van automobiliteit. Als club van ondernemers begrijpen we wat er bij de klant speelt en zetten we alles wat we in huis hebben binnen de Van Mossel Automotive Groep in om onze klanten de beste automotive oplossing te bieden. Dit doen we uiteraard met de vertrouwde en bekende gezichten.”

“Dat het ons menens is met regionale aanwezigheid, blijkt uit de uitbreiding van ons netwerk van vestigingen. In de komende weken opent Van Mossel Autolease ook vestigingen in Zwolle, Hengelo en Weert”, sluit Armand van Veen af.