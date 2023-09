Ranger Plug-in Hybrid is eerste middelgrote pick-up PHEV

En dat is best een belangrijke categorie. Deze Ranger Plug-in Hybrid kan nog best een succesje worden.

De plug-in hybride is een bijzonder concept. De combinatie van een verbrandingsmotor en elektromotor kan namelijk alle kanten op gaan. Daarbij zijn twee facetten van groot belang: de aanwezige hardware en nog veel belangrijker: de toepassing. Een PHEV kan namelijk bijzonder zuinig en dorstig tegelijk zijn. De zuinigheid is afhankelijk hoe de techniek toepast.

Voor vandaag hebben we een compleet nieuw autotype voor de PHEV; namelijk een pick-up! Jazeker, de Ranger PHEV is namelijk een feit. De Ford Ranger is de compacte pick-up onder de F-150, die tegenwoordig extreem groot is. Het feit dat je in Amerika de Ford Maverick onder de Ranger hebt, geeft al aan dat de pick-ups groter en groter worden.

Ford Ranger Plug-in Hybrid

Dus klein is de Ranger zeker niet. In Nederland kun je deze krijgen met een 2.0 diesel. Ford heeft ervoor gekozen om de 2.3 Ecoboost motor te combineren met een elektromotor. Over vermogen en koppel laat Ford zich (nog) niet uit, maar dat is misschien ook niet het allerbelangrijkste. Dat is de elektrische actieradius wellicht wel. Die bedraagt 40 km volgens de WLTP. Dat is op zich niet slecht, maar tegenwoordig zijn er grote auto’s waarbij 70 tot 100 km elektrisch mogelijk is. Maar ja, daar zitten geen pick-ups bij.

Een ander belangrijke eigenschap van de pick-up is het trekgewicht. Goed nieuws: dat is bij de andere uitvoeringen 3.500 kg en dat is tevens het maximum trekgewicht voor de Ranger PHEV.

Aggregaat

Het is wellicht de ideale auto voor marktkooplui. Met de telkens strenger wordende eisen kan het maar zo zijn dat je met die oude diesels de stad niet meer in komt. Je kan de Ranger PHEV op benzine naar de stad toe rijden en dan puur elektrisch door de stad naar je standplaats toe rijden.

Ook handig, met (het optionele) Pro Power Onboard kun je de accu gebruiken voor huishoudelijke apparaten of elektrisch gereedschap. Mocht de accu leegraken, kun je de benzinemotor als aggregaat gebruiken. Je hoeft dus niet zelf een aggregaat mee te nemen.

Kortom, dit kan weleens een goede oplossing zijn voor mensen die nu een pick-up hebben en nog niet de stap durven of kunnen maken naar een volledig elektrische pick-up. Alhoewel er al elektrische pick-ups zijn, gaat het in de meeste gevallen om fullsize modellen, terwijl in Europa juist deze middelgrote maat perfect is. Enige nadeel is vooralsnog dat we wel eventjes moeten wachten. De Ranger Plug-in Hybrid staat gepland voor 2025.