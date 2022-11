Ford Ranger Platinum heeft lekker dikke diesel

Zo kan een bedrijfswagen ook zijn! Ford Ranger Platinum

Met een bedrijfswagen denken mensen al gauw aan een busje. Logisch, de meest bedrijfswagens zijn ook busjes. Er zijn echter meer soorten waarvan de pickup verreweg het leukst is. Ze zijn er erg stoer uit, hebben veelal krachtige motoren en niet onbelangrijk, ze zijn er vaak als ‘crew cab’, dus je kan het gezin meenemen.

Perfect als je een wat groter budget hebt, een wat groter gezin en niet al te veel eisen qua spullen die je mee moet nemen. Vaak zien we dit soort auto’s bij strandtenthouders en marktkooplui. Je kan er namelijk uitstekend een flinke kar mee trekken en je komt in elk type ondergrond uit de voeten.

Ford Ranger Platinum

Natuurlijk zijn de Amerikaanse pick-ups als de RAM 1500, Ford F-150 of Chevrolet Silverado vaak net even te veel van het goede. Je kan ze wel kopen in ons land, maar het is lastig om ze te verantwoorden. Ondanks fiscale voordelen verbruiken ze extreem veel, om maar te zwijgen over de aanschaf. Nee, dan is deze Ford Ranger Platinum een betere optie. Dan wordt je ook niet met een dikke nek aangekeken.

De Platinum is de mest luxe variant van de Ranger en heet ook wat visuele aanpassingen qua chroomwerk om er chiquer uit te zien. Het is daarmee een iets geciviliseerde versie ten opzichte van een Wildtrak, Raptor of XLT (om een paar zijstraten te noemen). De Platinum heeft niet alleen een bijpassend uiterlijk, maar ook een bijpassende motor. In dit geval ligt er een lekker dikke 3.0 V6 turbodiesel in. Deze is goed voor 250 pk en maar liefst 600 Nm. Met name dat laatste is erg prettig en niet eens zoveel minder als de grote modellen uit hun grote V8’s halen.

Speciale transmissie-steunen

Speciaal voor de Platinum heeft Ford Pro de automatische transmissie voorzien van andere steunen die moeten zorgen voor een vermindering van trillingen en geluiden. Naast het extra chroomwerk zijn er ook speciale 20 inch lichtmetalen velgen, nieuwe grille en andere dagrij-LEDs . Leuk detail is de soft-close achterklep. Het gaat niet om een premium-badge maar premium-beleving, nietwaar?

In het interieur is de Ford Ranger Platinum beduidend luxer dan alle andere Rangers. Zo zijn er elektrisch bedienbare stoelen met verwarming én verkoeling. Uiteraard zijn deze zetels bekleed met leder en is er extra sfeervolle ambiance-verlichting.

Hopelijk hebben ze permanent zo’n open haardvuurtje op het infotainmentscherm staan. Daarnaast zijn er ook items als Active park assist, 360-graden-camera en blind sport alert standaard, alhoewel dat ook kennen van andere Rangers.

De Ford Ranger Platinum komt aan het einde van de lente in 2023 naar Europa, aldus Ford. Prijzen en dergelijke worden later bekendgemaakt.

