Rapper in nieuwe 720S gearresteerd na vergeten tolbetaling

Het zit niet altijd mee op woensdag.

“Life comes at you fast, when you’re living the fast life.” De inmiddels 60-jarige Amerikaanse rapper Tracy Lauren Marrow, beter bekend als Ice-T, plaatste precies twee weken geleden een foto op zijn Instagram, getiteld: “New Whip Alert“. De controversiële straatpoëet nam een fortnight geleden zijn hagelnieuwe McLaren 720S (rijtest) in ontvangst en nu al heeft de ster zichzelf ermee in de problemen weten te werken.

Volgens het immer betrouwbare TMZ is de rapper en acteur gisteravond door een tolpoort in New York gescheurd, maar niet helemaal op legale wijze. De verkeersovertreder kwam in eerste instantie bij de politie op de radar, omdat hij gebruik maakte van de zogenaamde ‘E-ZPass lane‘ zonder daadwerkelijk een elektronisch betaalkastje in zijn auto te hebben. Toen de politie hem staande hield om hem hiervoor te bekeuren, ontdekten ze als klap op de vuurpijl dat de McLaren nog niet geregistreerd stond in het systeem. Zodoende werd de zelfgetitelde Cop Killer ingerekend voor het ontwijken van tolbetaling en kreeg hij een bekeuring voor zijn ongeregistreerde bolide. Nadat de rapper weer werd vrijgelaten, baande hij zich snel een weg naar de filmset van Law & Order: SVU. In deze serie vertolkt Ice-T ironisch genoeg de rol van politieagent.

Het is niet helemaal onlogisch dat Ice-T nog geen werkend betaalkastje in zijn auto had laten zetten. De rapper heeft dusdanig veel wagens in zijn garage staan dat een dergelijke fout snel gemaakt kan worden. Ice-T’s voorliefde voor snelle, dure auto’s is overigens niet uit de lucht komen vallen. Werp maar eens een blik op onderstaande foto, waar hij een deel van zijn garage in 1992 uit heeft gestald.