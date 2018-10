Dit is de BMW X2 volgens AC Schnitzer

De geinige crossover smoelt lekker zo!

Van alle tuners in de wereld is AC Schnitzer nu niet bepaald mijn favoriet. Met deze X2 weten ze echter iets tofs neer te zetten. De BMW X2 is, in het geel, een vrij grappige crossover om te zien (als je er toch eentje zou moeten kiezen). Het plasje dat AC Schnitzer over de BMW heeft gedaan is geslaagd te noemen.

De Duitsers hebben de X2 voorzien van een aerokit met AC1 lichtmetalen velgen, leverbaar in 19- of 20-inch. Achter werd een uitbundigere spoiler geïnstalleerd en er is een nieuw uitlaatsysteem aanwezig. Daarnaast staat de X2 een goede 20-35 mm dichter bij de grond.

Het voorbeeld exemplaar is een F39 X2 20d. De tuner pompte het vermogen van de diesel naar 222 pk. Een upgrade van 32 pk. De upgrade zal zowel leverbaar worden op de voorwielaangedreven sDrive als de vierwielaangedreven xDrive variant. Prop deze uiterlijke AC Schnitzer-aanpassingen op een toekomstige X2 M35i en moeders (m/v) heeft een geinige crossover om de kinders naar school te brengen.