BMW strooit M Performance Parts over nieuwe X5

Lekker? Niet dan, jawel toch!

BMW lanceert zijn M Performance Parts voor nieuwe modellen veelal vrij snel na een onthulling, maar bij de nieuwe X5 hebben we toch enkele maanden moeten wachten op de sportieve stukken. Inmiddels hebben de Beieren de tijd gevonden om de M Performance-schappen ook voor hun nu op een na grootste SUV te openen.

De M Performance-onderdelen hebben veelal het doel de sportieve zijde van het ontwerp van de auto verder te benadrukken. De X5 (prijzen) heeft in wezen dus weinig baat bij de stukken, daar de vierde generatie – net als de meeste auto’s die BMW vandaag de dag in zijn gamma heeft – in de basis al vrij excentriek is. Uitbundige luchtinlaten, nog grotere nieren en scherp lijnwerk zijn immers bij het instapmodel al aanwezig.

Zij die niet voldoende bevredigd worden door deze kernelementen, geeft BMW nu de mogelijkheid een reeks extra’s op de auto te plakken. Om te beginnen heeft de Duitse autofabrikant zogenaamde winglets gemaakt voor de voor- en achterbumpers van de X5. Net als de nieuwe diffuser en de spiegelkappen zijn deze vervaardigd uit CRFP, ofwel carbon fibre reinforced plastic. Daarnaast presenteert BMW een aantal nieuwe velgensets, die rangeren van 20″ tot en met 22″. Het is tevens de eerste keer dat de Duitsers all-terrain banden aanbieden vanuit het M Performance-programma. Nieuwe remklauwen en geperforeerde schijven maken eveneens onderdeel uit van de productenlijn.

BMW heeft tevens een aantal nieuwtjes in petto voor het interieur. Wie de M Performance-catalogus openslaat, zal een nieuw stuurwiel vinden, die zowel in carbon als alcantara besteld kan worden. BMW biedt daarnaast nog shift paddles aan, evenals een aantal nieuwe materiaalsoorten voor de binnenzijde.

Meer lezen over de nieuwe BMW X5? Lees HIER onze vergelijking met de vorige generatie, of klik HIER voor de vergelijking met de volledig nieuwe X7.