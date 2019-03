Jan Modaal wint per toeval 570S Spider

Goed begin van het weekend.

We dromen er allemaal wel van om in de prijzen te vallen. Stel je toch eens voor dat je opeens een supercar zou winnen. Wel stevige afspraken maken omtrent onderhoud, want een supercar winnen is één. Het ding met je modaal inkomen onderhouden is twee.

Een expat in Dubai is wel heel lucky geweest. Hij won een blauwe McLaren 570S Spider. Hecht niet teveel waarde aan de exotische term expat. De man is namelijk timmerman in Dubai en is niet zo rijk als sommige inwoners in Dubai zijn. Toch kan de man nu met zijn McLaren meekomen met een deel van de bevolking.

Hij won de supercar met stom toeval. Telecommaatschappij Du (voorheen bekend als Emirates Integrated Telecommunications Company) organiseerde in de Verenigde Arabische Emiraten een ludieke actie. Naar aanleiding van de nieuwe UAE Registration Policy moesten klanten met een telefooncontract vòòr 31 januari een nieuw contract afsluiten om te voorkomen dat de klant afgesloten zou worden. Administratieve rompslomp natuurlijk en Du leek het een goed idee om er een win actie van te maken. Zo werden klanten gemotiveerd om het nieuwe contract af te sluiten. Onder de klanten die een nieuw contract aangingen werd een McLaren 570S Spider geloot. De Indiase arbeider was de gelukkige en kreeg uit handen van de lokale CEO de sleutel (die wel wat groot is voor in je broekzak) overhandigd van de supercar.

Een win-win situatie voor beide partijen. De timmerman rolt nu in een dikke McLaren door Dubai. En Du heeft wereldwijde aandacht met deze actie.

Met dank aan Maurice voor de tip!