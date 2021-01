Singer's nieuwste creatie is een episch rallymonster - Autoblog.nl

Game over: dit is nu al de coolste Porsche van het jaar.

Rally-911’s, geïnspireerd op het verleden, zijn helemaal hot tegenwoordig. Zowel op basis van nieuwe als oude 911’s hebben we al de nodige ombouwprojecten voorbij zien komen. Zijn we het daarom al zat? Zeker niet!

De volgende die zich aan een dergelijk project waagt is niemand minder dan Singer. Hoewel Singers nooit gaan vervelen, was het wel iedere keer dezelfde formule die toegepast werd. Nu gooit de Porsche-veredelaar het over een andere boeg met de ‘ACS’. Een 964 werd in samenwerking met Porsche-specialist Richard Tuthill omgetoverd tot een unieke off-roader die retro-elementen met moderne elementen combineert.

De afkorting ACS staat in dit geval voor All-terrain Competition Study. Zoals we gewend zijn van Singer is het geen replica van een historisch model. De ACS zit weliswaar vol met historische invloeden, maar Singer heeft daar een eigen, moderne draai aan gegeven. De belangrijkste inspiratiebronnen zijn de 911 SC RS en de 959 Parijs-Dakar. Vooral de spoiler en de widebody doen denken aan deze laatste auto. Toch is het totaalpakket iets wat we nog niet eerder hebben gezien.

Zoals meestal het geval is bij Singer dient een Porsche 964 als basis. De aandrijflijn is daarom ook gebaseerd op die van de 964, maar er is wel het nodige aan gesleuteld. Singer heeft er bijvoorbeeld twee turbo’s opgeschroefd. De 3.6 boxermotor produceert zodoende ruim 450 pk, fors meer dan wat voor 964 ook. Uiteraard beschikt de ACS ook over permanente vierwielaandrijving. Om de auto rallywaardig te maken is de ACS onder meer voorzien van verstelbare schokbrekers, dikke terreinbanden (inclusief twee reservewielen) en een extra grote benzinetank.

Het interieur heeft ook een complete metamorfose ondergaan. Singer heeft onder meer kuipstoelen, een rolkooi en een hydraulische handrem geïnstalleerd. De versnellingspook staat in verbinding met een sequentiële vijfbak. Dankzij het nieuwe stuur en dashboard – met navigatiesysteem – oogt het binnenste van de ACS fris en zelfs modern. Het interieur is een stuk spartaanser dan we van Singer gewend zijn, maar dat past natuurlijk uitstekend bij een auto geïnspireerd op de rallysport.

Wat we dan weer wel gewend zijn van Singer: de auto is geheel volgens de wensen van een specifieke klant gebouwd. De beste man heeft er maar meteen twee besteld: een witte en een rode. Voorlopig staat de teller dus op twee exemplaren, maar wie weet zijn er nog meer Singer-klanten met vergelijkbare wensen.