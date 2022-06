RAV4 Woodland Edition: kijk, zo moet een crossover zijn

Kijk, zo wil je ze hebben. De RAV4 Woodland Edition geeft het goede voorbeeld!

De crossover is een auto die de gemoederen bezighoudt. Het is een type auto dat anno 2022 bijzonder vreemd is. Auto’s moeten zuiniger, efficiënter en slimmer. En wat doen we massaal? Precies, crossovers kopen. In technisch opzicht is de BMW i3 véél vooruitstrevender (nog steeds) dan de iX1 die de auto min of meer gaat vervangen. maar ja, het is wat de markt wil.

Waar het voor ons liefhebbers ook een beetje fout gaat, is dat een fabrikant die crossovert positioneert als sportieve auto’s. Sportpakketten, dikke bumpers, veel te grote velgen, knalharde stoelen: je kent het wel. Het levert een auto op waarmee je eigenlijk niet zoveel kan. Maar deze Toyota RAV4 Woodland Edition pakt het precies anders aan en gek genoeg is het dan een veel leuker concept.

Offroad-esque

Dus geen RAV4 GR Sport, maar een RAV4 Woodland. Het is een offroad-esque versie. Wat in eerste instantie opvalt is de ‘appearance package’. Daar vallen de zwarte bumpers, bronzen wielen, dakrails met dakdragers en spatlappen onder. Ja, spatlappen, hoe cool is dat? Je kunt kiezen uit drie kleuren: Ice Cap (wit), Cavalry Blue (blauw) of Black metallic (zwart).

De bronzen velgen zijn voorzien van enorme all-terrain banden, zodat je daadwerkelijk ook iets kan met deze Toyota als je in de blubber staat. Als je van de blubber in de auto stapt, zijn er rubberen matten, een must-have aldus hoofdredacteur @michaelras. Ook heel erg handig is dat er een 120V-stekker aanwezig is, zodat je je laptop en koelbox kunt gebruiken.

Specifiek onderstel voor RAV4 Woodland Edition

Maar er is meer. Het is niet alleen de looks, TRD (Toyota Racing Development) heeft gekeken naar het chassis en wat wijzigingen uitgevoerd. De veren en dempers zijn vernieuwd om zo beter om te kunnen gaan met slecht begaanbaar terrein. In Nederland zou dat betekenen dat je perfect weg kunt rijden bij je nieuwbouwhuis die je nog net op tijd gekocht hebt nu de rente stijgt.

De Toyota RAV4 Woodland heeft altijd de 2.5 hybrid-aandrijving. Dus een 2.5 liter viercilinder met elektrische ondersteuning. deze combinatie levert een systeemvermogen van 222 pk en een systeemkoppel 270 Nm. De auto is in eerste instantie aangekondigd voor de VS, maar hopelijk komt ‘ie later ook hier heen. Op deze wijze lost zo’n crossover zijn belofte beter in dan met de sportpakketten, nietwaar?

Mocht je twijfelen tussen een RAV4 en een Forester, bij Toyota US hebben ze een filmpje voor je vooral geen Subaru Forester moet kopen:

