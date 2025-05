RDW en Tesla rommelden Autopilot door de goedkeuring

De goedkeuring van Tesla’s Autopilot door de RDW is in 2015 niet geheel reglementair verlopen…

Tesla maakte niet alleen furore op het gebied van de elektrische auto, het merk leverde op zijn modellen ook een rijhulpsysteem dat je auto zelf kan rijden, Autopilot. Nou blijkt dat het goedkeuren van dat systeem voor de Europese markt via een maas in de wet is gebeurd. Met een hoofdrol voor de RDW.

In Europa is het zo dat je als fabrikant je auto moet laten goedkeuren voor je jouw nieuwe auto op de Europese markt mag verkopen. Daarvoor hoef je niet langs alle landen apart, lang leve de EU. Nee je kiest één land uit en doet daar het goedkeuringstraject.

Tesla koos voor de RDW

In 2015 koos het Amerikaanse merk voor de Rijksdienst voor het wegverkeer in Nederland om Autopilot goed te laten keuren voor de Europese markt. (Semi) autonoom rijden was op dat moment nog niet gereguleerd, er waren alleen regels voor rijhulpsystemen die korte tijd op lage snelheid in konden grijpen.

Autopilot is een systeem dat langere tijd zelf kan sturen op de snelweg en daar was in de regels eigenlijk niet in voorzien. Toch vond de RDW met Tesla een maas in de wet om het systeem voor de Europese markt goed te keuren.

Klokkeluider

Ook binnen de RDW was er geen consensus over de goedkeuring. Een medewerker van de RDW maakte zelfs andere landen attent op de creatieve toepassing van bestaande wetgeving om het systeem goed te keuren, zo onthult het BNNVARA programma Zembla.

Het televisieprogramma sprak met de Zweedse transportautoriteit die in 2015 als één van de grootste critici gold van de goedkeuring. Samen met de desbetreffende RDW medewerker waren ze er van overtuigd dat dit systeem in Europa volgens de geldende regels niet toegestaan was. De RDW afdeling die de goedkeuring gaf dacht daar heel anders over.

RDW keurde Autopilot goed via achterdeurtje

Volgens die afdeling (ingefluisterd door Tesla?) kon je de regels namelijk zo interpreteren dat er stond dat het systeem één manoeuvre maakt, gevolgd door nog één manoeuvre, gevolgd door nog één enzovoorts enzovoorts.

Knoop je al die losse manoeuvres aan elkaar dan kan de auto voor een langere periode zelf rijden. Die losse manoeuvres konden wel volgens de regelgeving. De RDW keurde Autopilot langs deze redenatie goed, waar volgens de ambtenaar en de Zweedse transportautoriteit alom het idee bestond dat deze technologie helemaal niet kon worden toegelaten.

Tesla en de RDW vonden dus een achterdeurtje, of een maas in de wet, om het systeem toch goed te keuren voor de Europese markt.

Achterdeurtje inmiddels op slot

De Europese Commissie bleek het er ook niet helemaal mee eens, want na de toelating werd de wetgeving aangepast om de maas in de wet te dichten. Tesla kwam met een update om aan de nieuwe regels te voldoen, maar die software update was tot verdriet van onder andere de Zweedse transportautoriteit niet verplicht.

De RDW is zich van geen kwaad bewust. De dienst laat aan het televisieprogramma Zembla weten dat ze helemaal geen achterdeurtje hebben gebruikt en het systeem gewoon aan de eisen van 2015 voldeed. Dat er ook discussie intern was spreekt de dienst overigens niet tegen, dat hoort bij een dienst als de RDW en wordt juist toegejuicht.

Tesla zelf heeft overigens geen behoefte om aan Zembla een reactie te geven. Die zijn waarschijnlijk al weer lichtjaren verder…

Autopilot doet dikke boemen

Het Autopilot systeem is nogal regelmatig in opspraak geraakt. Alleen in de VS werden de afgelopen jaren al honderden ongevallen onderzocht waar Autopilot wellicht een rol heeft gespeeld. Meer dan veertig doden zouden daarbij zijn gevallen.

Uit aan de het Duitse Handelsblatt gelekte documenten blijkt dat Tesla zelf duizenden meldingen heeft gekregen van ongelukken en gevaarlijke situaties zoals plotseling gas geven of remmen. Zembla heeft een groot deel van de 23 duizend gelekte documenten in bezit en sprak met de oud-Tesla werknemer die de stukken naar de Duitse krant lekte.

Volgens deze oud-werknemer is hij hier nooit over door de RDW benaderd. Dat maakt de man boos, het kan immers leiden tot doden aldus de oud-Tesla man.

Weten hoe een Tesla Model S met Autopilot in de praktijk bevalt? Collega @nicolasr heeft er nog één voor de deur (te koop) staan.