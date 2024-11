Tijd voor een update in de Autoblog Garage. Hoe bevalt de Tesla Model S van Nicolas? Het is EV-10daagse of niet hè?

Een EV in de Autoblog Garage. Dat was voor velen toch een beetje vloeken in de kerk, zag ik in de reacties toen ik mijn eerste Tesla Model S aan de wereld presenteerde. Gecondoleerd, sterkte en nog wat andere steunbetuigingen vielen me ten deel. Alsof ik een beetje gestorven was met een elektrische auto in de garage.

En weet je? Ergens begrijp ik die opmerkingen ook nog wel. Want een redacteur van een site voor en door petrolheads moet niet op stroom rijden. Maar goed. Het is toch gebeurd en inmiddels rij ik al ruim een jaar in een Tesla Model S. Een P100D om precies te zijn.

Hoe bevalt de Tesla Model S van Nicolas?

Hoe begon het ook alweer? Nou, ik kreeg het ineens op mijn heupen. De kosten van de Saab 9-3 Aero uit 2000 als dagelijkse auto begonnen me tegen te staan en ook het gebrek aan moderne zaken die het leven makkelijker maken als een app om de auto voor te verwarmen (ik noem maar even wat) begon te knagen. Ik wilde iets anders.

En wat was nou de meest betaalbare manier om snel, groot en modern te rijden? Juist, een tweedehands Tesla. Allereerst kwam er een zwarte Model S 100D. Dus zonder de P. Helemaal niks mis mee, maar na twee maanden heb ik hem ingeruild op de rode P100D. Met P dus.

Was dat nodig? Nee, helemaal niet. Zou ik het nog een keer zo doen? Nee, ook niet. Het is gewoon echt volkomen zinloos. In de praktijk ga je met een non-performance model ook al veel te snel en die is nog zuiniger ook. Maar goed, het is nu eenmaal zo en ik ben er heus wel tevreden mee. Want de kleine details als het carbon spoilertje en de rode remklauwen maken hem tóch even iets specialer dan een ‘gewone’..

Maar hoe bevalt een Tesla Model S in de praktijk? Kan ik kort over zijn. In de basis hartstikke goed. Voor de dagelijkse ritten is de range meer dan groot genoeg en het Superchargernetwerk is ook echt dik voor mekaar. Bovendien kan ik op vrijwel alle plekken waar ik kom gewoon laden, dus dat is allemaal prima.

Omdat mijn ritten meestal niet van dusdanige aard zijn dat ik op de range moet letten, hoef ik ook niet overal met 90 achter vrachtwagens te sukkelen. Ik vind het fijn om ook gewoon 130 te rijden als dat mag en soms stiekem nog wat harder. Dat gaat allemaal prima, al lust de Tesla wel een flinke ‘slok’ als je hem op de staart trapt.

Hoe ver komt zo’n Tesla nou in de praktijk?

Gemiddeld zit hij op 220 Wh per kilometer (zo geeft Tesla het weer), maar als je een beetje steviger trapt loopt dat gemakkelijk op naar 350 Wh. Zuinig doen kan ook, het is me gelukt om een gemiddelde over 50 kilometer van 170Wh per km te halen. Maar dan moet je echt geen haast hebben.

Dat resulteert in ongeveer 350-400 kilometer bereik op dagelijkse basis. Niet de 612 kilometer waarmee Tesla adverteert, maar in de praktijk is het voor mij meer dan genoeg. Ik redde het natuurlijk ook met een eerste generatie BMW i3 met op kouwe dagen een bereik van 75 kilometer. Dus voor mij is dat al pure winst.

Het laden gaat niet heel snel, viel me op. Er zijn flink wat auto’s waarbij er veel sneller stroom de accu’s in wordt gezogen dan bij de Tesla. En aangezien er een accu van 100 kWh inzit, betekent dit dat je nog best lang stilstaat bij de Supercharger. Een half uur is geen uitzondering en dan zit hij nog niet op de 80%. Zelfs met voorverwarmde batterij.

Het rijden zelf is gewoon hartstikke goed. Razendsnel, voor passagiers soms letterijk misselijkmakend snel. De acceleratie is soms gewoon eng. De remmen lijken niet altijd opgewassen tegen het geweld en het hoge gewicht, maar dat merk je alleen bij écht stampen.

Maar dat kán niet goed zijn voor de mechaniek, zo vreselijk veel power die er instant vrijkomt. Ik doe het daarom ook niet te vaak. Sowieso is het niet goed voor de banden.

Lekke banden, lekke banden, lekke banden

Want als ik ze niet lek rijd, zijn ze na 15.000 kilometer echt wel op. En het zijn geen goedkope banden, met de maat 245/35 en 21 inch aan de voorzijde en 265/35 en 21 inch achter is vervangen een duur geintje. Meer dan 1200 euro ben je zo kwijt voor een nieuw setje.

En ik heb nogal wat setjes mogen aanschaffen, in totaal heb ik in een jaar 7 banden lekgereden, waarvan 4 echt helemaal kapot en niet te plakken. Dat is echt niet normaal en ik hoorde van de bandenboer dat Tesla’s dat veel vaker hebben en dat ze zelfs leenvelgen met banden op hun trucks hebben staan, zodat de Tesla na een wissel weer verder kan rijden en niet mee hoeft naar de garage.

Wel leuk dat ik nieuwe vrienden heb gemaakt bij die bandenboer. Ik zie ze bijna vaker dan mijn eigen vriendin, maar dat terzijde. En ik ben heel blij met hun kerstpakket vol dure spullen. Het kon eraf blijkbaar… Maar goed. Het zal ook wel aan mijn rijstijl liggen. Of aan die van mijn vriendin.

Verre trips met de Model S

En dan het grootste nadeel van het bezitten van een elektrische auto. De beperkte inzetbaarheid als je een eind wil gaan rijden. Op vakantie naar Spanje bijvoorbeeld. Ik zou graag eens rijden met de Tesla in die contreien, ik denk dat het heerlijk rijdt in de bergen, maar ik heb geen zin in het gedoe van zo’n rit. Bezette snelladers, laadpassen die niet werken, geen laadmogelijkheden in de buurt, dat soort zaken.

Daarom ben ik afgelopen jaar met de Saab gegaan. Naast dat een cabrio daar natuurlijk het allerleukste is, konden we ook gewoon in 1 ruk van Loenen aan de Vecht naar Dénia rijden. Een lange rit, maar met de Tesla was die nog veel langer geworden.

En da’s toch jammer van een auto die nieuw meer dan 166.000 euro heeft gekost. Dat je prettiger met een 24-jaar oude Saab een lange rit maakt dan met een Tesla van een paar jaar oud. Ja, het kán. Maar ik wíl het niet. En dat is meteen het grootste nadeel van de auto.

Verder is de Model S onhandig groot. Dat had ik kunnen weten, maar pas in de praktijk valt het op wat een slagschip het eigenlijk is. Ruim 5 meter in de lengte en een breedte van op een haar na 2 meter is flink. Vooral parkeren is een gruwel. gelukkig heeft hij overal camera’s en sensoren, maar dan nog. En het kost je je velgen als je te dicht bij de stoep parkeert. En soms ook je banden, blijkt dus…

Nog meer te zeiken? Nou, eigenlijk niet. De bouwkwaliteit is niet zo goed als van een Lexus en het interieur is niet op het niveau van een Audi, maar voldoet echt prima. Geen rammeltjes of kraakjes. Alleen een paneel van de rechter voordeur zit los. Maar da’s de schuld van een rare vrouw die de deur op haar allerhardst dichtsmeet omdat haar borderline weer eens opspeelde.. Ofzo. Details laten we even achterwege goed?

Verder is het een heerlijke auto voor alledag. Een geluidssysteem dat zo goed is dat de pijngrens eerder bereikt wordt dan vervorming van de muziek. Allerhande opties om het wachten bij de snellader prettiger te maken, van Netflix tot een dj-set waarop je je eigen muziek kan maken. En ook een open haard. Als je die aandoet schakelt ook de stoelverwarming en de gewone verwarming in, zodat je de warmte van het vuur voelt. Je hebt er geen reet aan. Maar het is wel grappig.

Conclusie

Concluderend kan ik stellen dat ik in de hoofdlijnen erg tevreden ben met de Tesla Model S P100D. Ik vind het een erg mooie auto, in het dagelijks leven doet hij precies wat hij moet doen en qua performance doet hij nog een stapje extra. Ik kom overal waar ik moet komen en rij niet voor lul. Bepaald niet.

De kosten vallen me ook mee, als je alle bandenellende wegdenkt natuurlijk. Laden bij de Supercharger zorgt voor een volle accu voor nog geen 20 euro en daarmee kom je dus zo’n 400 kilometer ver. Regulier onderhoud is er nog niet gepleegd. En al moet ik volgend jaar wat wegenbelasting betalen, veel is het niet. Het is de voordeligste manier om in een heel grote en snelle auto te rijden die niet heel oud is.

Ik ruil hem voorlopig nog niet in en dat zegt eigenlijk het meest. Want als ik langer dan een jaar in een auto rijd, móét er wel iets aan kloppen.