Tesla autopilot is ongeschikt voor de autobahn

Een Duitse rechter heeft geoordeeld dat Tesla autopilot niets te zoeken heeft op de autobahn.

Voor een deel je Tesla zelfstandig laten rijden met autopilot ingeschakeld op de autobahn? Nein, nein, nein! Zo oordeelt een Duitse rechter volgens de zakenkrant Handelsblatt.

Tesla autopilot op de autobahn

In het geschil werd gesproken over de veiligheid van autopilot. In het oordeel heeft de rechter het zelfrijdende systeem van een Tesla Model 3 omschreven als een defect en niet klaar voor gebruik op de openbare weg. Het ging in de zaak onder meer om ‘Phantom braking’. Je Tesla remt dan spontaan met autopilot ingeschakeld, omdat de auto denkt dat er een obstakel in de buurt is. Er is echter niets, de camera’s registreren dit foutief.

Levensgevaarlijk en dus oordeelt de Duitse rechter dat het systeem van Tesla niet thuishoort op de autobahn. Het is voor eerst dat een rechter in het land een dergelijke uitspraak doet.

Hoe Phantom braking in een Tesla werkt verschilt van situatie. In sommige gevallen remt de auto per ongeluk 5 tot 10 km/u af. Als er echter een groter object wordt gedetecteerd kan de auto zelfs remmen met 50 km/u. Dit laatste is vrij extreem en kan behoorlijk gevaarlijke situaties opleveren op een snelweg, zeker als er een auto achter je zit.

Autopilot van Tesla werkt middels sensoren en de vele camera’s aan boord van de elektrische auto. In het geval van mist of hevige regen is het systeem soms niet te gebruiken. Ook als je Tesla heel goor is waarschuwt de auto dat het niets kan zien door de camera’s.

De uitspraak van de rechter kan de discussie rondom Tesla autopilot op de autobahn doen oplaaien. Heeft de rechter gelijk en heeft het deels zelfrijdende systeem niets te zoeken op de Duitse snelwegen? Of is het oordeel overtrokken en valt het allemaal wel mee? Laat het weten. In de comments!