RDW gaat nieuw testcircuit uit de grond stampen

Alles is in kannen kruiken voor de bouw van het nieuwe RDW testcentrum.

De RDW staat op dit moment internationaal in de belangstelling omdat ze binnenkort gaan beslissen of Tesla’s Full Self Driving wel of niet goedgekeurd wordt. Toevallig heeft de RDW nu ook een mooie aankondiging. Ze gaan namelijk starten met de bouw van een nieuwe testfaciliteit.

Zoals je wellicht weet is het huidige testcentrum gevestigd bij Lelystad. Hier moet je bijvoorbeeld zijn voor typegoedkeuring van auto’s en onderdelen. Ook heel belangrijk: deze locatie was meerdere malen het toneel voor de Autoblog-driftcursus.

Het huidige complex stamt al uit de jaren ’80 en de ontwikkelingen in de auto-industrie gaan hard. Daarom is de RDW toe aan een nieuw testcentrum. Die zal wederom uit de grond gestampt worden in Flevoland, maar wel meer richting het noorden. Het nieuwe terrein komt bij Marknesse te liggen, in de Noordoostpolder. De bouw gaat medio volgend jaar van start.

Het nieuwe testcentrum krijgt een kombaan van 1.700 meter lang. Daarmee is deze baan korter dan de huidige, want die heeft een lengte van 2.850 meter. Met 400 meter wordt de nieuwe kombaan wel een stuk breder. Hier wil de RDW onder meer zelfrijdende auto’s testen.

Naast het terrein van de RDW komt er ook een nieuwe oefenbaan voor de politie. In tegenstelling tot de RDW heeft de politie de aanbesteding nog niet rond. De bouw van deze baan zal dus iets later van start gaan. Het is de bedoeling dat de RDW en de politie in 2028 los kunnen gaan op hun nieuwe terrein. En wie weet kunnen we daar ook weer een keertje een driftcursus doen.