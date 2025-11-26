BMW neemt afscheid van de Z4 met Final Edition

Als je nog een Z4 wil bestellen moet je niet te lang wachten.

Een van de leukste autotypes – de roadster – is helaas met uitsterven bedreigd. De Mercedes SLK en Audi TT zijn al een tijdje van het toneel verdwenen, alleen de BMW Z4 houdt nog dapper stand. Helaas presenteert BMW vandaag de Z4 Final Edition. Jullie weten wat dat betekent.

De Z4 heeft het toch nog langer volgehouden dan oorspronkelijk het plan was. De productie zou eigenlijk al in oktober van dit jaar stoppen (vorige maand dus). De Z4 verkoopt echter nog best aardig en daarom werd de productie verlengd tot maart 2026.

In de aanloop naar het einde van de productie presenteert BMW nu de Final Edition. Die is uitgevoerd in een kleur die 15 jaar geleden heel erg hip was: matzwart. Niet de kleur die wij zouden kiezen. Gelukkig is de Final Edition ook te bestellen in Frozen Deep Green. Die kleur is alleen niet exclusief voor deze uitvoering, Frozen Matt Black is dat wel.

De Final Edition heeft verder standaard het sportremsysteem met rode remklauwen en rode stiksels in het interieur. Het interieur is uitgevoerd met zwart leer en alcantara. Al met al heeft de Final Edition niet zoveel om het lijf. De Z4 verdiende eigenlijk een beter afscheid, met wat leuke verwijzingen naar het verleden bijvoorbeeld.

Enfin, de Final Edition is te bestellen als sDrive30i en als M40i, ook in Nederland. Voor deze uitvoering betaal je een meerprijs van €4.495. BMW meldt dat er een beperkt aantal beschikbaar is voor Nederland, maar noemt geen totale oplage. Waarschijnlijk worden er stiekem nog best veel van gebouwd.

Met het verdwijnen van de Z4 komt er een einde aan een Z-reeks, die in 1989 begon met de Z1. Na een klein hiaat lanceerde BMW in 1995 de Z3, waarmee de roadster een massaproduct werd. In 2003 werd de Z3 opgevolgd door de eerste generatie Z4. Inmiddels is de roadster helaas weer een nicheproduct aan het worden. Daarom valt het doek voor een van de leukste BMW-modellen.