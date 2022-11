RDW keurt De Tomaso P900 niet goed

Te extreem. Dat is de De Tomaso P900.

Terwijl de De Tomaso P72 stapje voor stapje dichterbij komt, heeft het merk een nieuw model gepresenteerd. Je kijkt naar De Tomaso P900. Een extreem speeltje, waarbij het niet de bedoeling is dat je er mee de openbare weg opgaat.

Je kunt proberen bij een RDW keuringsstation een kenteken los te peuteren, maar dat gaat je niet lukken. Het Italiaanse automerk heeft dit model ontworpen met het circuit voor ogen. Een typegoedkeuring zit er dan ook niet in. Dan koop je maar een P72.

In tegenstelling tot de P72, is de P900 uitgerust met een atmosferische 6.2-liter V12. Het blok mag 12.300 tpm draaien! De 900 in P900 staat voor het vermogen en voor het gewicht. 900 bhp (1.013 pk) op een gewicht van 900 kg.

Het getal slaat niet op het aantal exemplaren dat er geproduceerd gaan worden. De Tomaso bouwt slechts 18 stuks van de P900. Met een prijskaartje van zo’n drie miljoen euro is het ook nog eens peperduur speelgoed voor op het circuit. Voor de happy few zullen we maar zeggen.

V10

Vandaag bestellen, morgen rijden is er niet bij met de De Tomaso P900. Althans, als je de V12 wenst. De variant met twaalfcilinder komt pas in 2024. Het automerk begrijpt als je ongeduldig bent. Ze kunnen daardoor het model nu al leveren met een V10 als zoethoudertje. Fijn dat ze meedenken daar bij De Tomaso. We hebben het niet over een tiencilinder uit een Lamborghini of iets dergelijks, maar een Benetton Formule 1 afgeleide V10.

Extra service

Maar wacht er is meer! Drie miljoen stukslaan op de auto is natuurlijk het halve werk. Vergeet niet het De Tomaso Competizione pakket aan te vinken. Met deze optie doe je mee aan een raceserie. Transport, onderhoud, opslag van je P900. De Tomaso regelt het allemaal als je dit pakket afneemt. Het lijkt wat dat betreft een beetje op het Ferrari Corse Clienti programma.